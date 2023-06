Nina Afanasyevna werd gered uit bezet gebied dankzij de watersnood

Drie dagen en drie nachten had Nina Afanasyevna afgewacht, op de derde verdieping van haar datsja, oftewel haar buitenhuis. Toen zag ze een motorbootje naderen. Ze greep de keu van haar biljarttafel en knoopte er een wit T-shirt aan vast. Ze stak de stok uit het raam en zwaaide er wild mee heen en weer. ‘Heee!’, gilde ze. De mannen op het bootje hadden vaart geminderd en koers gezet richting haar huis. “Wilt u dat we u meenemen?”, vroegen ze. “Jawel, maar waarheen?” “Naar Cherson”, hadden ze geantwoord. Weer gilde ze. Nu van vreugde.

Afanasyevna, een vrouw halverwege de vijftig, staat op de plek waar ze die ochtend door de reddingswerkers is afgeleverd. De straat, vanwaar de hulpverlening aan de getroffen wijken wordt gecoördineerd, staat deels onder water. Bootjes varen af en aan: militairen en hulpverleners brengen noodhulp naar mensen die zich in het overstromingsgebied bevinden. In een kennel zit een reusachtige wollige zwarte kater. “Martin, krasavtsjik, mijn knapperd. Kijk nou hoe mooi hij is.”

Vast in bezet gebied

Aan de lijn houdt Afanasyevna haar hondje, die de naam Zoelka draagt. “Zij is m’n favoriet. Ze oogt als een kleine wolf, zie je? Maar ze is heel zoet. Kijk, ze trilt”, zegt ze over het beestje, dat haar snuit tussen haar voorpoten verbergt. “Koud heeft ze het niet. Ze is bang.”

Afanasyevna is zojuist voor het eerst sinds oktober weer thuis geweest. Dankzij de watersnoodramp konden zij en haar dieren uit bezet gebied worden gered. “Ja, je begrijpt het goed: we zaten aan de overkant. We hadden gebeden of God ons wilde redden.”

Toen afgelopen herfst de gevechten rond Cherson intensiveerden, was Afanasyevna naar haar buitenhuis in Kardashynka gevlucht, een datsja-dorp in het moerassige gebied aan de andere oever van de Djnepr. Daar is het veiliger dan in haar flat in de stad, zo redeneerde ze. In november heroverde het Oekraïense leger Cherson. “We dachten dat we ook zouden worden bevrijd. Maar dat gebeurde niet.” De Oekraïense opmars stopte aan de rivier. Terugkeren naar haar huis in Cherson kon niet meer.

Nazi’s waren beleefder dan de Russen

Na het verlies van de stad misdroegen de gedemotiveerde Russen zich. Ze eigenden zich de beste datsja’s in de wijk toe en roofden de andere huizen leeg. “Er is zo veel geplunderd, je kunt het je niet voorstellen.”

De nazi’s vroegen tijdens de Tweede Wereldoorlog tenminste nog beleefd om voedsel, hoe hongerig ze ook waren, zegt Afanasyevna, afgaand op de verhalen van haar overleden moeder. De Russen kwamen met breekijzers en braken de deuren voor haar ogen open.

Haar hond, Zoelka, reageerde agressief op de militairen. “We merkten het meteen als de Russen langskwamen. Dan werd ze heel luidruchtig.” Haar zoon, die bij haar woonde, ontsnapte in januari met zijn vrouw en kinderen via Rusland naar Europa, om vervolgens terug te reizen naar Oekraïne. De Russen ondervroegen hem zeven uur lang. “Ze wilden hem niet laten gaan.”

Nina’s hond vond de damdoorbraak enger dan beschietingen

Toen kwam het water. Het was angstig. Op de dag na de damdoorbraak, dinsdag, steeg het waterpeil een halve meter per uur, tot een schrikbarende hoogte van vijf-en-een-halve meter. Nina Afanasyevna moest hopen dat haar huis bleef staan en tegelijkertijd haar hond kalmeren. “Ze is zo speels, maar nu is ze bang. De beschietingen joegen haar geen angst aan. Het water wel.”

Na de redding is ze eerst even naar huis geweest. “Ik heb een douche genomen. Dat is zo fijn. Toen heb ik eten gekocht en mijn koelkast gevuld.” Vervolgens ging ze terug naar de coördinatieplek, om de reddingswerkers aanwijzingen te geven omtrent de vaarroute naar haar dorp. Zo konden zij ook haar buurman, Andriy, redden, die nu gezond en wel naast haar staat.

Wat verderop zit haar buurvrouw op een stoel. Ze oogt uitgeput, en naast haar zitten twee rillende shar-pei-honden. “Ze had er drie, maar eentje is verdronken.” De vaarroute naar bezet gebied is een groot risico voor de hulpverleners, zegt Afanasyevna. Om het datsja-dorp te bereiken moeten ze zo’n achthonderd meter lang door een kanaal waar ook Russen met hun bootjes komen. “Zij gaan naar links, en onze jongens gaan rechtstreeks terug naar Cherson.”

De palmboom is gegroeid

Haar huis is in orde. Een familielid had in de tussentijd op haar huis gepast. Ze gaf hem instructies over hoe hij haar bloemen en planten moest verzorgen. Dat had hij goed gedaan. Ze is vooral te spreken over de groeispurt die haar palmboom, in een pot in de woonkamer, heeft ingezet. “Je moet hem niet te veel water geven en er een beetje suiker aan toevoegen. Hij is zo groot geworden en zo prachtig.”

Afanasyevna verheugt zich op de nacht, als ze eindelijk weer thuis zal slapen. “In mijn eigen grote, zachte, geliefde bed.”

