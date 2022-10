Moeder en dochter leefden in bezet gebied: ‘De Russen zijn jaloers, want wij hebben een beter leven’

Op de boomstammen rond de herberg staat een blauwe letter ‘Z’ gekladderd. Het herfstzonnetje schijnt, toch heeft Halina Govoroen zich warm aangekleed: het ontbreekt nog steeds aan gas en elektra. De 82-jarige vrouw zetelt tussen dozen en plastic tassen vol spullen. De rommel is afkomstig uit de logeerkamers, vertelt ze. Daar hebben dertig Russische militairen ruim vier maanden geleefd en een enorme puinhoop veroorzaakt.

“We moeten misschien even je echtgenoot in de gaten houden”, zegt de vrouw tegen haar dochter, Svetlana Govoroen. Ze wijst naar een man die verderop met een houtkachel in de weer is. “Straks gooit hij alles in de vlammen”.

De familie Govoroen is hun Basis Otdicha – ‘rustbasis’ – aan het uitmesten. De herberg, een familiebedrijf, bevindt zich ergens in de bossen bij Voltsjansk, in de provincie Charkov. Op zondag 11 september had Halina Govoroen, die als beheerder op het terrein woont, gezien hoe de Russische bezetters een bus volpropten met waardevolle spullen en wegvluchtten; een gevolg van het succesvolle offensief van het Oekraïense leger.

“Of ik blij was? Nee”, zegt de vrouw. “Toen ik eindelijk vrijuit kon rondkijken, zag ik dat alles kapot was. Alles was gestolen. Dat is zo verdrietig.” De Russen lieten vanalles achter: een soldatenflacon, een legerjas uit de Sovjettijd, een krant getiteld Novorossia en zelfs een pot siervuurwerk. “De Russen zijn jaloers, want wij hebben een beter leven”, zo luidt de conclusie van de vrouw.

Naar beneden klauteren

Dochter Svetlana is met haar man Valerie een half uur geleden vanuit Charkov komen aanrijden. Ze bezoekt haar moeder voor de derde keer sinds de bevrijding. Onderweg is de oorlogsschade zichtbaar. Het ergst is het in Roebizjne, een dorpje aan de oever van de rivier de Severski Donets. Daar zijn alle huizen met de grond gelijk gemaakt. De brug is verwoest, dus moet het echtpaar over een scheefhangend wegdek naar beneden klauteren en via drijvende kunststof panelen het water over. Langs de weg liggen landmijnen. “Als je moet plassen doe je dat maar tegen de autoband”, had een militair bij een van de vele controleposten aanbevolen. Journalisten zijn niet welkom in en rond Voltsjansk – waarom is onduidelijk. Deze verslaggever kon er alleen komen doordat familiebezoek is toegestaan.

Valerie en Svetlana Govoroen passeren de kapotgeschoten brug op weg naar moeder Halina. Beeld Michiel Driebergen

De dochter, Svetlana Govoroen, die schooldirectrice is in Charkov, had “gebeden dat de Russen niet haar moeder zouden bezoeken”, vertelt ze in de auto op weg naar Voltsjansk. Ze weet namelijk hoe het is om onder bezetting te leven. Op de eerste dag van de invasie, 24 februari, reden er al Russische tanks door haar dorp, Tsirkuni, dat aan de ring van Charkov ligt. Haar man, een oud-politieman, was getuige geweest van de eerste schermutselingen. Hij zag hoe een groepje gevangengenomen Oekraïense militairen door de Russen op de knieën werd gedwongen. Op hetzelfde moment verschenen er aan de rand van het bos Oekraïners met anti-tankraketten op de schouder. “Boem boem. Toen waren er geen Russische tanks meer”, zo verwoord Svetlana Govoroen laconiek.

De eerste indruk van de Russen was chaotisch, zegt ze – een eigenschap waarmee moeder Halina later ook te maken kreeg. De eerste militairen waren piekfijn in uniform gestoken. Ze eisten een woning in het dorp op. Een paar dagen later kwamen er andere Russen, die armoediger oogden, met hetzelfde verzoek. “Vraag jullie collega’s maar”, had Svetlana Govoroen geriposteerd. “We communiceren niet met hen”, zeiden ze.

Weer wat later stonden er mannen op gympies en zonder baret op de stoep. Ze vroegen om de auto en benzine. “Hebben jullie je pet verruild voor alcohol?”, had ze hen brutaalweg gevraagd. “En waarom klim je over het hek in plaats van het simpelweg open te doen?” De mannen kwamen uit de zelfverklaarde Volksrepubliek Loegansk. Ze zei: “Dan zijn jullie Oekraïners. Wat doen jullie hier?”

Smeken om eten

De volgende indringer, afkomstig uit Azerbeidzjan, had om eten gesmeekt. “Er is niks te eten. We doen het met aardappelen”, had dochter Svetlana Govoroen geantwoord. “Er zijn verschillende groepen, en de commandanten communiceren niet met elkaar”, is haar conclusie. “Kun je je voorstellen wat een bende het is”.

De Russen waren onder valse voorwendselen op pad gestuurd. “Ze verwachtten dat we ze met bloemen zouden verwelkomen. Ze lachten en zwaaiden naar ons. Wij bekeken hen met ogen zo groot als schoteltjes.” Ze kwamen om nationalisten te doden, vertelden ze. “Ik heb hier nog nooit een nationalist gezien”, had ze geantwoord. “Zijn we dan naar de verkeerde plek gekomen?”, vroegen de Russen plompverloren.

Een kamer waar de Russen bivakkeerden. Beeld Michiel Driebergen

Het dorp van Svetlana Govoroen, Tsirkuni, bleef 71 dagen lang bezet. “Omdat we allebei niet bang zijn aangelegd, zijn we door deze periode gekomen”, is haar conclusie. De bewoners verzetten zich stilletjes. Toen echtgenoot Valerie Russische tanks zag opgesteld in de straat van zijn moeder, slaagde hij erin de locatie door te bellen aan het Oekraïense leger. “De volgende dag bombardeerden onze jongens deze plek”. Zelf ontdekte Svetlana een munitiedepot in het bos net buiten het dorp. De volgende dag werd ‘beng beng’ alles platgegooid.

Op jacht naar spotters

De Russen merken al snel dat ze verlinkt werden, en gingen op jacht naar de spotters. Dorpsbewoners die werden aangetroffen met een telefoon of laptop werden meegenomen naar Belgorod, de stad over de grens, en keerden niet terug. Op een dag was Svetlana Govoroen op weg om een oude dorpsgenote te helpen. Ze werd staande gehouden door de Russen, die een geweer op haar richtten. Ze zochten een voortvluchtige dorpeling, snauwden ze, en ze vroegen om haar telefoon. “Die hebben jullie collega’s allang afgepakt”, had ze gezegd.

In werkelijkheid had ze haar smartphone thuis in de soeppan verborgen. “Daardoor wist ik wat er in de wereld gebeurde.” Terwijl de Russen beweerden dat Charkov omcirkeld was en snel zou vallen, kroop Svetlana Govoroen naar de bovenverdieping, waar nabij het raam soms internet was. “Ik leerde de berichten uit m’n hoofd, stopte de telefoon terug in de pan, en vertelde de buren het laatste nieuws. Zij gaven dat weer door aan hun buren.”

Beeld Bart Friso

Svetlana Govoroen deelt haar moeders conclusie dat de Russische plunderdrift veroorzaakt werd door jaloezie. In Tsirkuni keken de bezetters hun ogen uit. “Hoezo hebben jullie asfalt in het dorp”, vroegen ze oprecht verbaasd. Bijzondere belangstelling hadden ze voor de buizen van de gasvoorziening, die bleven functioneren. “Pompen jullie zelf gas uit de grond? Hoe werkt dat?”

Als niemand keek, roofden de Russen keukengerei, tv’s, wasmachines, auto’s, brommers en fietsen uit verlaten huizen. “Ze probeerden het stiekem te doen. Ze zorgden dat de straat leeg was.” Ook bij moeder Halina Govoroen gebeurde het in het geniep. ’s Nachts haalden ze alles uit de leegstaande luxueuze buitenhuizen nabij de herberg. De buit verborgen ze op de basis. Een compleet dak aan zonnepanelen lag er opgeslagen. “Telkens als ze langs kwamen met gestolen waar joegen ze me naar binnen”, vertelt de beheerster.

‘Waarom breken jullie mijn poort?’

Een dag voordat Tsirkuni werd bevrijd, op 6 mei, reden de Russen met vrachtwagens langs de huizen. Ze laadden de restanten van de inboedel in. Voor moeder Halina Govoroen nabij Voltsjansk begon op dat moment de ellende pas. Een paar dagen eerder, op 1 mei, waren de Russen de poort binnengereden, waarbij ze het hek vernielden. “Waarom breken jullie mijn poort”, had ze gevraagd. Ze keken haar onverschillig aan. Ze noemden haar gozjajka – eigenaar – maar noemden haar niet bij haar naam. “Ze deden geen poging mijn naam te onthouden.”

De militairen bemanden controleposten in de omgeving, en opereerden een houwitser bij de brug. Elke avond brachten ze mortieren van de herberg naar de heuvel, om die vanuit daar af te schieten. “Telkens als ze ermee langsliepen blafte de hond.”

Begin september hadden de Russische militairen bij de herberg ijverig voorraden aangelegd. Ze hadden houdbaar voedsel gebracht en voerden stapels houtblokken aan voor de kachel. De stapels hout liggen er nog, maar de Russen zijn inmiddels weg. Beeld Michiel Driebergen

Inmiddels is Halina Govoroen al weken de rommel van de Russen aan het opruimen. “Geen zorgen mama, hij is heel voorzichtig”, zegt haar dochter Svetlana, die net terugkeert van haar man bij de houtkachel. “Er ligt ook nog een berg zooi achter die boom”, wijst moeder ijverig.

Aanvankelijk gedoogden de Russen Halina Govoroen in de keuken, vervolgt de vrouw haar verhaal. Maar een paar weken later werd ze in haar huisje opgesloten. Ze mocht nog geen thee maken. De bezetters, afkomstig uit de Donetsk Republiek, gaven haar twee keer per dag twee sneetjes brood en wat pap. Soms was er oud vlees voor de hond; vaker moest ze haar maaltijd delen met het dier. Slechts vijf van de dertig bezetters gedroegen zich beleefd, vertelt ze. Die groetten haar, of stonden haar toe haar telefoon op te laden. Een van hen deelde een keertje wat zoetigheid met haar. Zijn moeder had hem een pakketje had opgestuurd, vertelde hij.

In het contact met haar gedroegen ze zich vol zelfvertrouwen. “We zullen Charkov innemen, en vier andere regio’s. Dan zullen we de wapens terugtrekken en zal de oorlog voorbij zijn”, pochten ze. In werkelijkheid waren ze bang en onzeker. “Bij elk geluid van een explosie renden ze het huis uit. ‘Wat is dat, wat is dat’, riepen ze.”

Zachtjes neuriede ze overwinningsliedjes

Halina Govoroen had hen aan het verstand willen brengen dat ze verslagen zouden worden, maar dat durfde ze niet. Naar verloop van tijd hobbelde ze telkens wat verder naar buiten – om vuilnis op te ruimen of het gras tussen de stoeptegels te wieden. Dan zong ze plagerig overwinningsliedjes uit de Tweede Wereldoorlog; zachtjes genoeg om geen argwaan te wekken, luid genoeg dat ze het zouden horen. “De commandant was nerveus en keek woedend naar me. Maar hij kon me niks maken”, zegt ze.

Begin september hadden de Russische militairen ijverig voorraden aangelegd. Ze hadden houdbaar voedsel gebracht en voerden stapels houtblokken aan voor de kachel. “Lieve help, ze zijn van plan hier te overwinteren”, had Halina Govoroen haar dochter verteld, op een van de sporadische momenten dat de Russen haar toestonden te bellen en er verbinding was. “Rustig maar, ze helpen ons”, had haar dochter vol vertrouwen vanuit Charkov geantwoord. “Wij zitten er straks warmpjes bij.”

Ze had gelijk gekregen. De stapels hout liggen er nog, maar de Russen zijn weg. “Ik had niet gedacht dat ze zo snel zouden vertrekken”, zegt Halina Govoroen. Bij haar rest de kater. De Russen hadden alles meegenomen: de kerstlampjes, twee glazen deuren van haar vitrinekast, de deursloten, ja zelfs het metaal uit de sleutelgaten. “Ik ben nooit bang geweest”, zegt ze. “Maar toen ze weggingen en zag hoe ze alles hadden gesloopt en gestolen was ik geschokt. Ze hebben geen regels en geen schaamte. En ze zijn jaloers. Het is jaloezie”, herhaalt ze.

Als het verhaal uit is, klinken er plots ontploffingen. De familie en het bezoek duiken weg, maar al gauw blijkt dat het vuurwerk is. Echtgenoot Valerie heeft de pot siervuurwerk in de kachel gestopt, en daar bleek – vijf minuten later – toch nog kruit in te zitten. “We vieren de overwinning alvast”, lacht Svetlana Govoroen.

Op de terugweg naar de stad, na een nieuwe klauterpartij over de geïmproviseerde brug en een rit langs controleposten en verwoeste dorpen, zucht ze diep. “Ik denk nog steeds dat alles een droom is. Dat ik op een bepaald moment ontwaak, en dan blijkt dat ik alles gedroomd heb.”

