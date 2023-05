Graandeal tussen Rusland en Oekraïne met twee maanden verlengd

Of er wel of geen F-16’s naar Oekraïne gaan, hangt af aan de Amerikaanse overheid. Dat zeggen defensieministers Ben Wallace van het Verenigd Koninkrijk en Boris Pistorius van Duitsland. Omdat de F-16 van Amerikaanse makelij is, is het aan de VS om toestemming te geven om de gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren. Kiev hoopt met een straaljagercoalitie F-16’s te bemachtigen om ook in de lucht meer slagkracht te krijgen tegen Rusland.

Wallace zei dat het VK niet over F-16’s beschikt, maar wel bereid is om Oekraïense piloten te trainen. Daarmee herhaalt hij de woorden van premier Rishi Sunak tijdens een bezoek van Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Londen. Volgens Pistorius kan Duitsland geen actieve rol spelen in de straaljagercoalitie. "Wij hebben de trainingscapaciteit, de vaardigheden en de vliegtuigen niet", aldus Pistorius.

Tijdens een ontmoeting met Franse president Emmanuel Macron werd Zelensky al beloofd dat Frankrijk wil helpen met het trainen van piloten. Maar ook Frankrijk gebruikt andere gevechtsvliegtuigen dan F-16’s en zal dus geen vliegtuigen kunnen leveren. (ANP)

