Frietbakkers Coen en Franky overleefden een raketaanval in Oekraïne. ‘Dit sterkt me alleen maar’

Ze reden al twaalf keer die kant op, eerst tot aan de Pools-Oekraïense grens, later steeds verder Oekraïne in. Ook naar gebieden waar voortdurend het geluid van de oorlog is te horen. Maar dit? Nog nooit. “We hebben waanzinnig veel geluk gehad”, zegt Franky van Hintum. “We hebben wat schrammetjes opgelopen, meer niet.”

Van Hintum en zijn kompaan Coen van Oosten, frietbakkers uit Noord-Brabant, maken hun reizen naar Oekraïne om gratis friet uit te delen, maar meer nog om de bevolking een hart onder de riem te steken. Dinsdagavond zaten ze in een pizzarestaurant in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk toen dat geraakt werd door een Russische raketaanval. Volgens de gouverneur van de regio Donetsk vielen daarbij negen doden, onder wie drie kinderen.

“We zaten er al de vierde of vijfde avond op rij", vertelt Van Hintum. “Opeens was er een heel harde knal, enorme luchtdruk, glasgerinkel. Alles stortte in. We probeerden zo snel mogelijk weg te komen, eerst liepen we de verkeerde kant op, door neergestorte balken konden we er niet langs. Toen zijn we omgedraaid, uiteindelijk konden we aan de achterkant door een raam naar buiten. Ik heb nog even een vrouw met een baby geholpen, die baby zag er bebloed uit, maar dat bleek later mee te vallen.”

‘We zaten er heel relaxed’

Hun reizen zijn niet zonder gevaar, dat beseften de twee ook vóór de raketaanval wel. “Een inslag op achthonderd meter, daar schrik je ook van. En gisteren zaten we op een gegeven moment op zo’n zevenhonderd meter van de Russen. Soms hebben we een helm op en een kogelvrij vest aan. Maar in dat restaurant zaten we eigenlijk heel relaxed.”

“Dit was gewoon een aanslag op burgers”, vervolgt Van Hintum, en dat is precies wat hem drijft. “Het sterkt me alleen maar. De mensen hier hebben onze steun heel hard nodig.” Hij had de dag na de aanslag zelfs meteen weer friet willen bakken. “Maar Coen voelde daar niet voor. Begrijpelijk”, zegt hij. “Ik dacht zelf dat ik meteen na de aanslag heel rustig was. Tot ik hoorde hoe ik klonk tijdens het filmen van wat er daarna gebeurde: hysterisch.”

‘Familie is er zwaar op tegen’

De twee zijn ten tijde van het telefoongesprek met Trouw op weg naar Charkiv, met een zwaar beschadigde auto. Als tenminste het raam gerepareerd is, durven ze er wel mee terug te rijden naar Nederland, en daar willen ze rustig de tijd voor nemen.

En dan binnenkort gewoon een dertiende reis naar Oekraïne, naar het gebied waar de oorlog dichtbij is zelfs? Van Hintum denkt van wel. “100 procent zeker ben ik nog niet, we zijn tenslotte met ons tweeën. Het voelt nu al anders dan gisteravond, Coen staat er nu ook alweer relaxter in, dus we moeten het even laten bezinken. Mijn familie is er zwaar op tegen. Maar hier is onze steun het hardst nodig.”

