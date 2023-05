Erdogan: graandeal met twee maanden verlengd

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky juicht toe dat verscheidene Europese landen zich mogelijk achter een straaljagercoalitie scharen.

"Gisteren hebben we in Groot-Brittannië met Rishi, de premier, afgesproken dat we zullen werken aan een coalitie van gevechtsvliegtuigen", zei Zelensky dinsdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap over zijn overleg met Rishi Sunak. "Gisteren werd dit gesteund door de Franse president Macron en vandaag door de Nederlandse premier Mark Rutte." Het Oekraïense staatshoofd had het over 'een goede start voor de coalitie' en bedankte de betrokken landen.

Zelensky probeert al maandenlang moderne gevechtsvliegtuigen van westerse bondgenoten te krijgen voor zijn strijd tegen Rusland. Langere tijd was niet duidelijk of dit er van zou komen, maar er lijkt nu beweging in een mogelijke levering te zitten. De Franse krant Le Monde berichtte eerder al over deze samenwerking, die nog niet door de Rijksvoorlichtingsdienst is bevestigd. (Belga/Redactie)