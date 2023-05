Afrikaanse landen dringen aan op vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland

In de Oost-Oekraïense stad Loehansk is een bom ontploft in een kapsalon en volgens Russische media is Igor Kornet daarbij zwaargewond geraakt. De vijftigjarige Kornet treedt al sinds 2014 op als minister namens de separatisten in de regio Loehansk, die in september illegaal werd geannexeerd door Rusland.

Bij de bomaanslag in het centrum van Loehansk kwam een persoon om het leven. Kornet is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een andere Russische bestuurder van de regio raakten in totaal zeven mensen gewond. Media melden dat onder hen drie beveiligers van Kornet zouden zijn. Het is niet duidelijk wie achter de aanslag op de kapperszaak zit.

Oekraïne legt zich niet neer bij het verlies van Loehansk en vecht terug, maar in de praktijk staat bijna de hele provincie momenteel onder controle van de Russen. (ANP)