Zorgmedewerkers mijden zelf zorg uit angst voor de rekening

Een op de vijf bevraagde zorgmedewerkers geeft aan op dit moment zorg te vermijden, uit angst voor de rekening. Dat blijkt uit een onderzoek dat is ingevuld door ruim 2000 zorgmedewerkers met lagere en middeninkomens die direct met patiënten werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verpleegkundigen, verzorgenden en medewerkers in de gehandicaptenzorg.

“Ik vind het aantal zorgmijders schrikbarend hoog”, zegt Bastiaan Schoel van de Stichting IZZ, een organisatie van werkgevers en werknemers die zich inzet voor gezond werken in de zorg, en onder meer bekend is van de verzekeringen voor zorgmedewerkers die ze aanbieden via zorgverzekeraars VGZ en CZ. De enquête is in opdracht van IZZ uitgevoerd door een marktonderzoeksbureau.

‘Het risico is dat zorgmijders later langdurig ziek worden’

“Als klachten onbehandeld blijven, is het risico dat deze grote groep mensen later langduriger ziek wordt”, zegt Schoel. Dat juist zorgverleners zelf geen aanspraak durven te maken op zorg is wrang, vindt hij, ook omdat hun klachten regelmatig voortkomen uit hun werk. Dat was bijvoorbeeld zo bij verpleegkundigen en verzorgenden die corona opliepen. Schoel noemt het ‘oneerlijk’ dat zorgmedewerkers zelf moeten opdraaien voor de rekening, bijvoorbeeld via hun eigen risico.

Of zorgmedewerkers de zorg vaker mijden dan andere Nederlanders, is niet met zekerheid te zeggen. In 2021 meed 8 procent van de Nederlanders de zorg vanwege de kosten, zo blijkt uit cijfers van het Nivel. Maar de kans bestaat dat dit aantal door de inflatie en de hoge energieprijzen inmiddels gestegen is. Vergelijkingssite Independer bracht donderdag naar buiten dat vier op de tien Nederlanders bang zijn dat ze de zorgpremie niet meer kunnen opbrengen.

Fysiotherapie komt vaak voor eigen rekening

Welke zorg de zorgmedewerkers vermijden, is niet gevraagd. Maar te denken valt aan fysiotherapie (die zonder aanvullende verzekering vaak niet wordt vergoed) of geestelijke gezondheidszorg, medisch specialistische zorg of medicijnen die van ten laste komen van het eigen risico. Dat is standaard 385 euro, maar kan worden verhoogd tot 885, in ruil voor een lagere zorgpremie.

Het probleem wordt mogelijk groter, want één derde van de invullers van de vragenlijst geeft aan volgend jaar te willen bezuinigen op de zorgverzekering. Van hen ziet zo’n 40 procent af van een aanvullende verzekering, en wil 20 procent het eigen risico verhogen.

‘Overheid moet eigen risico vergoeden bij beroepsziekte’

IZZ wil dat de overheid bijspringt, en een deel van de zorgkosten vergoedt die zorgmedewerkers maken als ze ziek worden door hun werk. Volgens Schoel kennen defensie en de politie wél een regeling daarvoor. IZZ vergoedt nu zelf het eigen risico bij leden die dat moeten aanspreken door corona. “Maar niet iedereen in de zorg is lid van ons”, zegt Schoel.

Ook volgens vakbond FNV Zorg en Welzijn zijn de financiële problemen onder werknemers in de zorg groot. Bij 5 tot 10 procent van de medewerkers is vanwege schulden loonbeslag gelegd, zegt de bond, op basis van meldingen van werkgevers. Ook NU’91, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, ziet de financiële problemen toenemen bij haar leden. In een recente peiling geeft de helft aan zich zorgen te maken en stappen te nemen vanwege zijn persoonlijke situatie, 5 procent zegt al in financiële problemen te zitten.

