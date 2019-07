Zorgfraudeurs hebben vaak al een strafblad

Bij bedrijven die frauderen met zorggelden staan opmerkelijk vaak bestuurders aan het hoofd die al een strafblad hebben. Dat is vooral het geval bij organisaties die zich richten op begeleid en beschermd wonen, zo laat een onderzoek zien van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). In dat knooppunt werken onder meer Openbaar Ministerie, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Fiod en Zorgverzekeraars Nederland samen. De vraag die deze instanties opwerpen is of bestuurders die zich eerder schuldig hebben gemaakt aan bepaalde delicten wel een zorgbedrijf mogen oprichten.

Het knooppunt zorgfraude analyseerde 41 gevallen van zorgfraude waarbij 53 bestuurders betrokken waren. Van hen bleek 47 procent te zijn veroordeeld, vaak voor meerdere delicten. Verkeersdelicten kwamen het meest voor. Dan ging het niet over kleine overtredingen als door rood rijden, maar over zware snelheidsovertredingen of rijden onder invloed van alcohol. Geweldsdelicten als mishandeling en poging tot doodslag kwamen ook geregeld voor, net als fraude en diefstal.

Schade aan cliënten

Dat de bestuurders zich bij zorgorganisaties schuldig maken aan fraude is misschien het ergste nog niet, schrijven de onderzoekers. Belangrijker vinden zij het risico op het toebrengen van schade aan de cliënten. “In het beste geval door het iemand onthouden van de benodigde zorg, maar we zien in de casuïstiek ook voorbeelden van cliënten die bedreigd, geïntimideerd of zelfs mishandeld worden.”

Omdat IKZ alleen keek naar frauderende bedrijven, zeggen de uitkomsten van het onderzoek niets over strafbladen bij bestuurders in de zorg in het algemeen. “Wel wijzen ze in de richting van een verband tussen fraude in de zorg en strafrechtelijke antecedenten bij bestuurders”, zo staat in het rapport.

Verbod een bedrijf te starten

Een overzichtelijke oplossing is om mensen die zijn veroordeeld voor bepaalde delicten te verbieden een zorgbedrijf te starten. Maar mag dat? “Dat is een vraag voor de wetgever”, zegt Paul van der Burg, woordvoerder van het Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, eveneens verbonden aan het IKZ. “Wat wij met het onderzoek beogen is deze vraag voorleggen aan het ministerie van volksgezondheid. De volgende stap die we nu moeten nemen, is een breder, representatief onderzoek starten om te zien of onze bevindingen ook echt kloppen en of frauderende bestuurders echt vaker een juridisch dossier hebben.”

De uitkomsten van het onderzoek sluiten aan bij het gevoel dat de criminaliteit oprukt in de zorg. Geregeld verschijnen berichten over frauderende zorgorganisaties- en bestuurders. Eerder deze week nog pakte de politie vijf personen op die hadden gefraudeerd met zorggelden in de wijkverpleging. Dat ging om enkele tonnen.

“Ja, je ziet een verschuiving naar de zorg”, zegt Van der Burg. “We zeggen weleens gekscherend, de wietteelt levert te weinig op. Ze zoeken wat anders. Met de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) hebben we enorme fraudezaken gehad. En die fraude is nog niet voorbij. Daar waar subsidies en gelden te krijgen zijn, vinden mensen altijd een weg om er iets ander mee te doen.”

