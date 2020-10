Zolang de voorraad strekt, wordt niemand geweigerd voor een griepprik

Huisartsen gaan voor het geven van de griepprik niet de leeftijd of de gezondheid van hun patiënten controleren. Iedereen die een uitnodiging heeft gehad, kan de injectie komen halen – zolang de voorraad strekt. “Huisartsen zijn geen politieagent”, zo stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Vanwege een dreigend tekort aan griepvaccins deed staatssecretaris Blokhuis van volksgezondheid dinsdag een moreel appèl op gezonde zestigers om mensen met een medische indicatie en 70-plussers te laten voorgaan bij het halen van de inenting.

De LHV steunt die oproep. Bij een tekort kan de keuze het best vallen op de mensen die de prik het best kunnen gebruiken, vindt die zorgkoepel. Er zijn inmiddels huisartsen die in een brief aan hun patiënten de oproep van Blokhuis doorgeven en gezonde 60-plusser zonder medische aandoening dringend verzoeken de griepprik niet te komen halen, maar de beslissing wordt hoe dan ook overgelaten aan de patiënt.

Belangstelling groter dan ooit

De campagne voor de griepprik is nog in volle gang. Zeker is dat de belangstelling voor het halen van een injectie dit jaar groter is dan ooit. Dat komt vrijwel zeker door de coronacrisis. Of er werkelijk een tekort aan vaccins is en hoe groot dat zal zijn, blijkt pas als alle huisartsen klaar zijn. Op veel plaatsen moeten huisartsen nog met de inentingen beginnen. In november zullen eventueel overgebleven vaccins worden herverdeeld.

De ouderenbond ANBO vindt de oproep van staatssecretaris Blokhuis aan gezonde zestigers misplaatst. “Deze groep is niet voor niets als risicogroep gedefinieerd. Om dan te zeggen dat gezonde 60-plussers minder risico lopen om ziek te worden, is een rare en tegenstrijdige boodschap", zegt Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiging van de ANBO. “Zijn ze dan nu ineens geen risicogroep meer?”

Uit een peiling van de ANBO blijkt dat veel oudere mensen extra maatregelen nemen om zich te beschermen tegen het coronavirus. Met de griepprik hopen ze een dubbele besmetting tegen te gaan en meer weerstand te te hebben tegen het coronavirus.

Het RIVM en de stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) hadden al rekening gehouden met een grotere vraag naar de griepprik. Bovenop de normale drie miljoen vaccins waren daarom ruim een half miljoen doses extra ingeslagen. Op de internationale markt, waar de vraag groter was dan het aanbod, konden niet meer vaccins worden gekocht. Om tot een evenredige verdeling te komen mochten in Nederland huisartsen hun normale bestelling met niet meer dan 15 procent verhogen.

Capaciteit ontbreekt om griepvaccins bij te maken

Jaarlijks worden zes miljoen mensen uitgenodigd voor het halen van de griepprik. Het gaat om mensen van zestig jaar en ouder en om volwassenen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen. Het vaccin verkleint de kans op griep en biedt bescherming tegen eventuele ernstige gevolgen van de ziekte.

De afgelopen tien jaar daalde de belangstelling voor de griepprik. Volgens onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg Nivel liet in 2008 72 procent van de genodigden zich inenten, in 2017 was dit nog slechts 50 procent. Er is nog geen overzicht van het aantal mensen dat dit jaar de prik wil.

Als mensen uit de doelgroep ook na een herverdeling van de overgebleven vaccins buiten de boot vallen, dan moeten ze dit jaar overslaan. Op de internationale markt is geen griepvaccin meer beschikbaar, zegt het RIVM, en er kunnen geen extra griepvaccins worden bijgemaakt. Leveranciers starten in het voorjaar met de productie en de doorlooptijd is ongeveer zes maanden. Daarna begint de productie voor het zuidelijk halfrond, waardoor tijd en capaciteit ontbreken om later in het seizoen nog vaccins bij te maken.

Lees ook:

RIVM: Vraag naar griepprik bij huisartsen lijkt aantal beschikbare griepvaccins te overstijgen

Er zijn niet genoeg griepvaccins beschikbaar om aan de vraag naar griepprikken te voldoen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).