Zoet water genoeg op aarde, en toch is er schaarste

Na een zeer hete en droge zomer groeit het besef wereldwijd dat de drinkwatervoorziening kwetsbaar is. Toch is er water genoeg, het is alleen niet altijd beschikbaar waar dat het hardste nodig is.

De Duitse deelstaat Brandenburg zette het drinkwater deze zomer op rantsoen: het dagelijks gebruik moet terug van 175 liter per persoon naar 105. De droogte van 2022 laat zich voelen en de watervraag is hoog. Die komt voor een groot deel door de Tesla-fabriek die begin dit jaar in de gemeente Grünheide is geopend. De autofabriek gebruikt 1,4 miljoen kubieke meter water per jaar, dat is 1.400.000.000 liter, vergelijkbaar met het waterverbruik van een kleine stad.

Watertekorten zorgen wereldwijd steeds vaker voor grote problemen. Deze zomer zorgt voor droogterecords in Europa, verzengende branden in het westen van de Verenigde Staten en een langdurige hittegolf in China. De veranderingen van het klimaat laten zich nadrukkelijk gelden, ook met de overstromingen in Pakistan waar juist te veel neerslag valt op het verkeerde moment.

Toch is er genoeg zoet water op de aarde om de dorst te lessen van de bijna 8 miljard mensen die er leven. Vraag een willekeurige waterdeskundige naar de schaarste aan drinkwater en in het antwoord zullen de eerste vijf letters ontbreken. Zoveel drinken we met z’n allen heus niet. De waterschaarste zit hem in de hoeveelheden die we niet drinken, maar nodig hebben voor andere doelen, waardoor er soms zelfs voor drinkwater te weinig overblijft. De landbouw, of breder de productie van voedsel, is de grootste slurper. Maar ook industrie, zoals de Tesla-fabriek in Brandenburg, vraagt veel water.

Miljarden mensen lijden onder waterschaarste

Het tweede probleem is de beschikbaarheid: op veel plaatsen is domweg te weinig water op momenten dat de behoefte het grootst is. Bijvoorbeeld doordat het weinig regent tijdens het groeiseizoen van gewassen. Of omdat er in de omgeving vooral zout zeewater is, zoals in Israël of op de Antilliaanse eilanden.

Op Curacao is bijstandsmoeder Williany Windster ruim 10 procent van haar maandinkomen van 180 euro kwijt aan water voor haar gezin. Kraanwater is er zes keer zo duur als in Nederland, maar omdat Windster niet op het waternet is aangesloten, moet ze ontzilt zeewater kopen, dat nog veel duurder is.

De klimaatverandering brengt extremer weer: stortbuien en overvloedige moessons, zoals nu in Pakistan, en langere periodes van droogte. Liefst vier miljard mensen, dus de helft van de wereldbevolking, hebben minstens een maand per jaar last van waterschaarste, berekende de Twentse waterprofessor Arjen Hoekstra zes jaar geleden. Het aantal is zo groot door de droge periodes.

Vervuilde putten

Regent het onvoldoende, dan gaan boeren hun gewassen irrigeren met water dat ze uit rivieren, beken en meren halen, en als dat niet kan of niet mag – zoals nu in het oosten en zuiden van Nederland – uit de bodem.

Grondwater zit vaak eeuwenlang in de bodem en als de kringloop goed werkt, vult neerslag de voorraden druppelsgewijs aan. In gebieden verspreid over de hele wereld wordt echter zoveel grondwater opgepompt, dat de neerslag niet toereikend is om voor aanvulling in de bodem te zorgen. Dat grondwater is dan niet ‘hernieuwbaar’ en de voorraad raakt uitgeput.

Kwetsbare groepen hebben daar als eerste last van. Als zij al putten hebben, zijn die ondiep en dus het eerst leeg bij een dalend grondwaterpeil. Ondiepe putten raken eerder vervuild waarmee het risico op ziektes toeneemt. En putten zijn niet altijd veilig, vertelt de 21-jarige Nancy Barasa uit Kenia. Als zij water gaat halen, moet ze oppassen voor de mannen die rondhangen bij het tappunt in Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi. In het beste geval bieden jongens aan haar jerrycan van 20 liter te dragen, maar het kan ook gebeuren dat ze alleen water mag tappen in ruil voor een zoen, of meer. “Van meerdere vriendinnen weet ik dat ze seks hebben gehad in ruil voor water”, vertelt ze in de uitvoerige drinkwaterproductie vandaag in Trouw.