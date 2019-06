Zo hield Nederland zich staande tijdens het 112-debacle

Leve de netwerkmaatschappij

Brandweermannen en agenten: in sommige dorpen en steden zijn dat celebrities, iedereen kent ze. Dat maakte her en der direct contact met hulpdiensten mogelijk tijdens de storing. Dat gebeurde bijvoorbeeld via sociale media. Wijkagent Brus uit Schiedam Zuid stelde zijn volgers voor om privéberichten te sturen via Facebook met meldingen.

Toen een gevel van een huizenblok in Ridderkerk op instorten stond - waarschijnlijk door de hittegolf - en de bewoners 112 niet konden bereiken, bleek een meldster een ex-brandweerman te kennen en belde hem op zijn mobiel. Die trommelde als de wiedeweerga zijn collega's op, meldt RTV Rijnmond, door naar de kazerne te spoeden. De brandweer rukte uit en ontruimde de huizen. De bewoners sliepen vannacht ergens anders.

Na langere tijd stand-by staan in Vlaardingen ivm 112 storing. Direct door naar Ridderkerk om verlichting te verzorgen bij een gevel welke op omvallen staat. #altijdparaat #lichtindeduisternis pic.twitter.com/pD2M9k4488 VG kaz Vlaardingen

Uitrukken!

Op andere plaatsen in Nederland besloten hulpdiensten de ontstane chaos te bedwingen door aanwezig en aanspreekbaar te zijn op straat. Kunnen de mensen niet bellen, dan komen wij naar de mensen toe, was hun redenatie. In Barendrecht stond de brandweer nabij het winkelcentrum, in het Friese Makkum patrouilleerden de wagens door de straten.

In de Brabantse dorpen Nederwetten, Gerwen en Eeneind stond een roodblauwe wagen in de dorpskern te wachten op toesnellende burgers in nood. Ook de politie besloot meer mensen op de straat op te sturen dan normaal, wat op sociale media zorgde voor een enkele lyrische uitroep: “De politiek is al jaren bezig meer blauw op straat te krijgen, KPN lukt het in een paar minuten!”

Wij zijn aanwezig op het #havenhoofd. U kunt hiernaar toe komen als u 1 van de hulpdiensten nodig heeft. Ook de kazerne is bemand. #112storing #112onbereikbaar pic.twitter.com/Ehg8A4fQma BrandweerBarendrecht

Warboel aan telefoonnummers

De Gelderse gemeente Heerde richtte zelf een telefonisch meldpunt op, zoals ook in andere dorpen, steden of hele regio's gebeurde. Dit zorgde er wel voor dat er, hoe langer de storing duurde, een warboel aan telefoonnummers circuleerde. De telefoonverwarring kwam tot een hoogtepunt toen via het NL Alert het nummer van De Telegraaf verspreid werd, in plaats van een nieuw noodnummer dat tijdelijk 112 moest vervangen.

Meldpunten

Niet alle hulpdiensten gingen zelf de straat op, sommige brandweerlieden en politie-agenten riepen burgers op om zelf naar een bureau of kazerne te komen. Soms pakten gemeenten de leiding en openden een popup-meldpunt op het gemeentehuis.

Zo bleven de stadhuizen in het zuiden van Zuid-Holland langer open voor meldingen. De brandweermannen van Zaandijk, die de hele middag paraat hadden gestaan op de kazerne, maakten van een nood een deugd toen de storing eenmaal verholpen was:

Vanavond nog even sportief de verkoeling opgezocht na eerst stand-by te hebben gestaan ivm de landelijk 112-storing. #Zaanstad #hitteplan #zomer #112storing #teambuilding pic.twitter.com/1QuSDEnF3L Brandweer Zaandijk

Het enige nummer dat altijd bereikbaar moet zijn, werkte vandaag urenlang niet. Hulpdiensten gingen de straat op om waar nodig te helpen. De grote vraag is of de storing tot slachtoffers heeft geleid.