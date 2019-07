Zielsgelukkige Mike Teunissen gaat met gele trui geschiedenisboeken in

In een klap werd hij onderdeel van de rijke Nederlandse- en Tourgeschiedenis. Teunissen is de eerste Nederlander in een gele trui sinds 1989, na Erik Breukink. Maar het was vooral het ongeloof van een totaal onverwachte winnaar dat de zege de glans gaf. Na de finish ontsnapte een diepe zucht aan de 26-jarige Teunissen, die naar de Tour was gegaan om Dylan Groenewegen goed af te zetten. Had hij, juist hij, echt gewonnen? De finishfoto gaf de definitieve zekerheid. Met een banddikte verschil (een honderdste van een seconde) won hij van de Slowaak Peter Sagan. Caleb Ewan werd derde.

Ruim een uur na de finish wist Teunissen nog steeds niet in wat voor wereld hij terecht was gekomen. Hij was een zielsgelukkige onwetende in een megacircus. Het ene interview na het ander moest hij geven. Tussendoor volgde een dikke knuffel met zijn vriendin, die op 3,5 kilometer van de finish stond maar sprintend was komen aansnellen toen ze hoorde van de overwinning. Teunissens beste vriend Ike hopte ondertussen constant heen en weer, zo blij was hij. “Dit is de gele trui, man!”

“Dit gaat nog wel een paar dagen duren om dit te verwerken”, zei Teunissen toen hij eindelijk een hap kon nemen uit zijn bakje couscous. “Uit de reacties van mijn vriendin, mijn beste vriend en mijn vader aan de telefoon kan ik wel aflezen hoe groots dit is. Ik besef dat dit iets losmaakt, maar niet hoeveel het losmaakt.”

Valpartij Groenewegen

Teunissen gaf zo zijn ploeg Jumbo-Visma een totaal ander gevoel dan drie minuten voor de finish. Op anderhalve kilometer van de streep lag plotsklaps Groenewegen op de grond. Hij was de enige topsprinter die een valpartij voor hem niet kon ontwijken. Missie gefaald, dacht Teunissen kort na de val. Zijn ploeg had de hele dag gewerkt met het doel om kopman en kamergenoot Groenewegen in het geel te krijgen.

Toen het grote doel opeens wegviel, probeerde Teunissen ‘er maar wat van te maken’. Top-5 ofzo, om nog iets van een resultaat te halen. Sagan ging hij normaal gesproken toch niet verslaan. En de massasprint is iets wat hij normaal veel te gevaarlijk vindt. Daardoor ging hij eigenlijk heel relaxed de laatste kilometer in. Sagan ging nogal hard, maar plotseling niet meer. Teunissen zag dat hij ruimte kreeg. En won.

Het was een scenario wat niet te omschrijven was. Ploegleider Grischa Niermann kwam na afloop ook bijna niet uit zijn woorden. Het was een niet verwachte en ook niet gehoopte zege, zei hij. Het was improvisatie op z'n allerbest. “Wij maken geen plan wie er mag sprinten als Dylan valt.”

Op de kamer van Groenewegen hangt nu toch een gele trui. “Wat ik tegen Dylan ga zeggen? Mooi kleurtje, hè”, denk ik. Dat grapje kan hij vast waarderen. Maar deze trui is ook wel een beetje voor hem. In volgende ritten ga ik gewoon weer voor hem werken. Nu kan hij me nog meer vertrouwen. Ik heb al wat gewonnen. Hij nog niet.”

Er is een kans dat de trui morgen in de ploeg blijft. In de ploegentijdrit is Jumbo-Visma ook een van de favorieten. Teunissen had er nog helemaal niet gekeken, opgeslokt als hij was door alle aandacht. Met zijn beste vriend had hij het voor de Tour wel al stiekem over gehad dat geel morgen misschien wel mogelijk zou zijn. Het lukte dus al een dag eerder.

