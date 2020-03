Ziekenhuizen zetten zich schrap voor piekbelasting

De zorg over waar het mis kan gaan met het coronavirus zat hem dinsdag niet in de 61 nieuwe besmettingen die het RIVM bekendmaakte. Het zat wel in het bericht dat 4 procent van de ziekenhuismedewerkers in Noord-Brabant besmet is met het virus. Dat laat zien hoe virussen van twee kanten aanvallen: aan de ene kant neemt het aantal patiënten toe, aan de andere kant daalt het aantal inzetbare medewerkers van ziekenhuizen omdat zij zelf ziek worden.

Datzelfde mechanisme zorgde in 2018, tijdens een grote uitbraak van de gewone griep, voor problemen in ziekenhuizen. Afdelingen lagen vol, er kon geen patiënt meer bij. De grote vrees is dat hetzelfde gebeurt bij het coronavirus, terwijl de gevolgen veel ernstiger kunnen zijn dan tijdens een gewone griepgolf.

Daarom proberen overheden wereldwijd de piek te verlagen en deze ‘uit te smeren’ over een langere periode. Dat zorgt niet voor een lager aantal besmettingen, maar wel voor een betere verdeling over een langere periode zodat meer patiënten zorg kunnen krijgen.

Pijnlijke dilemma's

Door de piekbelasting uit te smeren, hoopt de overheid pijnlijke dilemma’s te voorkomen. Niet iedereen kan namelijk een behandeling krijgen. Als er vijf ernstig zieke patiënten binnenkomen, maar er zijn slechts twee beademingsapparaten, moeten artsen kiezen. Wie krijgt een behandeling en wie niet? Daardoor leidt een hoge piek onvermijdelijk tot een hogere sterfte.

De ziekenhuizen zetten zich intussen schrap voor wat er de komende weken gaat gebeuren. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, schreef eerder in een brief dat hij voor volgend weekeinde op 800 tot 1200 coronapatiënten rekent, van wie er 80 tot 120 naar de intensive care moeten. Voor het weekeinde daarop rekent hij op 160 tot 240 patiënten op de intensive care. Dat zou flinke druk leggen op de ongeveer 1200 IC-bedden die Nederland nu telt en waarvan ongeveer 70 procent bezet is. De groep patiënten die naar de intensive care moet, kan lokaal zeer verschillen en ‘dus is het belangrijk dat we elkaar gaan helpen’, schreef Gommers met vier uitroeptekens achter die zin.

Piek uitsmeren

Ook in de Tweede Kamer neemt de onrust toe. Doen we wel genoeg? Kamerleden vroegen om meer duidelijkheid over het Nederlandse beleid. Zij zien dat Italië het complete land afsluit en dat landen als Frankrijk en Spanje grote evenementen verbieden. Nederland probeert de piek in het aantal besmettingen uit te smeren door bijvoorbeeld Noord-Brabanders te vragen hun sociale contacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te werken. En net als in andere landen gaan ook daar grote evenementen niet door.

Scholen moeten juist open blijven, zeggen de drie veiligheidsregio’s in de provincie. Dat voorkomt dat kinderen thuisblijven en hun ouders niet kunnen werken. De kinderen naar de grootouders brengen is al helemaal geen goed idee, benadrukte de Tilburgse burgemeester Weterings. Oudere mensen zijn immers extra gevoelig voor het coronavirus.

Afsluiten niet aan de orde

Het afsluiten van gebieden is echter niet aan de orde. Zelfs niet van de twee grootste haarden in Nederland, Tilburg en Breda. Al houdt het RIVM deze optie open. Op de website staat dat gemeenten in ‘uiterste gevallen’ afgesloten kunnen worden.

Elke dag worden honderden Nederlanders getest op het virus. Dat gebeurt alleen bij personen die klachten hebben, en in aanraking zijn geweest met iemand die corona heeft of terugkomen uit een risicogebied. Wie alle verschijnselen heeft van corona, maar niet aan die criteria voldoet, krijgt geen test, terwijl later bij diverse Nederlanders bleek dat zij toch besmet waren. Intussen bezochten zij huisartsen, ziekenhuizen en vrienden en zorgden daarmee mogelijk voor verspreiding.

Toch laat het RIVM weten de criteria niet op te rekken. Dat is geen onwil. Het kan niet omdat testen schaars zijn. Meer testen aankopen is ingewikkeld, omdat de hele wereld aast op de beschikbare testen.

Lees ook:

Het ene land sluit streng de grens, het ander blijft laconiek voetbalpubliek toestaan



In Frankrijk worden lokale markten gesloten, terwijl Londen nog wikt en weegt. Europa reageert verschillend op de corona-uitbraak.