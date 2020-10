Ziekenhuizen willen hun medewerkers op het werk zien, ook als de corona-app een melding geeft

Het ministerie raadt dringend aan om bij een positieve melding van de corona-app hoe dan ook tien dagen in quarantaine te gaan.

De NVZ volgt een richtlijn van de Federatie Medisch Specialisten. Wel dringt de vereniging van ziekenhuizen erop aan dat de gewaarschuwde zorgmedewerkers extra beschermingsmiddelen krijgen om eventuele besmetting van anderen te voorkomen. Als de bedrijfsvoering dat vereist, kan volgens de richtlijn de ziekenhuismedewerker onder voorwaarden zelfs aan het werk blijven wanneer een huisgenoot positief op Covid-19 is getest.

Het ministerie van volksgezondheid zegt geen moeite te hebben met het afwijkende beleid van ziekenhuizen. “De zorg heeft de ruimte om op basis van professionele inschatting en ervaring van de zorgverlener in specifieke situaties beredeneerd af te wijken.”

Het ministerie heeft de CoronaMelder op 10 oktober landelijk ingevoerd. Ruim drie miljoen mensen hebben de app gedownload al op hun smartphone. Als de app is geactiveerd, waarschuwt de CoronaMelder de gebruiker als die minstens vijftien minuten in de buurt is geweest van iemand die positief op corona is getest. Tenminste, wanneer die de app ook aan heeft staan.

Bij een melding geeft de CoronaMelder het advies om tot een bepaalde datum thuis te blijven en anderen boodschappen te laten doen. Pas bij klachten kan een test worden gedaan.

Ondertussen zijn er diverse klachten over de onnauwkeurigheid van de app, die ertoe kan leiden dat mensen voor niets in quarantaine gaan. Het ministerie presenteert in november een eerste evaluatie.

