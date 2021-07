Ziekenhuis draait versoepelingen terug, hoe vertel je dat de bezoeker? ‘Wij worden gestraft omdat het in de buitenwereld misgaat’

Het is krap in het trappenhuis van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Zo krap dat de gebruikers zo dicht mogelijk bij de muur lopen om afstand te houden. Allemaal met een mondkapje op. De bezorgdheid klinkt door bij verpleegkundige Monica Daniëlse als ze beneden is aangekomen. “Dit hoort niet. Iemand komt te dichtbij. In een ziekenhuis wil je dat niet.” Maar het kan niet anders, beseft ze. Want in de lift mogen maximaal twee personen.

Het liefst had Daniëlse (37), ook voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad, een extra trappenhuis gebouwd. Dat is een maatregel die buiten haar en Alrijne ligt, maar andere coronamaatregelen trof het ziekenhuis vorige week wel. Terwijl Nederland zich opmaakte voor een summer of love zonder mondkapjes, draaide Alrijne de eigen versoepelingen juist terug. Dat moest het ziekenhuis wel zien te verkopen aan bezoekers en medewerkers.

Monica Daniëlse. Beeld Werry Crone

Op zuilen in een gang valt te lezen om welke maatregelen het gaat. Maximaal één bezoeker per patiënt en alleen welkom tussen 17.00 en 20.00 uur voor drie kwartier. Daarnaast verzoekt het ziekenhuis bezoekers 1,5 meter afstand te houden en raadt het aan een mondmasker te dragen. Is 1,5 meter niet mogelijk dan is een mondmasker verplicht.

Verzet vanuit personeel

“Hiermee win je niet de populariteitsprijs”, beseft bestuursvoorzitter Yvonne Wilders op haar werkkamer. “Het remmen en gas geven is best ingewikkeld voor personeelsleden. We voeren deze maatregelen in, nadat we ze net hadden afgeschaft. De medewerkers waren juist gewend iets minder vaak met mondkapjes te lopen. Het is niet prettig ermee te werken.”

Yvonne Wilders. Beeld Werry Crone

Er klonk verzet vanuit het personeel. “Nou hebben we ons zo lang zo goed gedragen, we hebben onze vaccins en dan moet je een mondmasker op. Omdat het in de buitenwereld misgaat. Dat is niet eerlijk. Dan worden wij gestraft”, kreeg Wilders (58) te horen.

Maar het moest wel, legde ze uit aan de medewerkers. Het gaat om de bescherming van het eigen personeel. “Deze regio stond snel op het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Dat betekent meer dan 500 besmettingen op 100.000 mensen. Je weet niet of mensen ziek zijn, want veel mensen hebben geen of milde klachten. In vakantietijd hebben we een lagere bezetting. We kunnen het er dan niet bij hebben als er collega’s uitvallen omdat ze in het ziekenhuis corona oplopen en we zorg moeten stoppen.”

Het personeel zelf had soms de handen vol aan het handhaven van de 1,5 meter op een patiëntenkamer als er te veel bezoekers waren. De 1,5 meter gold ook tijdens de versoepeling. “We moesten af en toe bezoekers wegsturen”, verzucht longverpleegkundige Arjan van Mourik (25). “We voelden ons soms een politieman.”

Bij de ingang van Alrijne doen bezoekers zonder een onvertogen woord hun mondkapjes op. Nergens dwang. Hoe strenger je bent, zegt Wilders, hoe vervelender het publiek de maatregel vindt. Door het te vragen doen mensen eerder mee. Op de vloer bij de ingang zit nog een oude sticker geplakt met de tekst: mondmasker verplicht. Die moet weg, zegt een woordvoerder.

Sjaak Kagenaar (rechts) met zoon Wesley deden hun mondkapje af in de wachtkamer. Beeld Werry Crone

Eenmaal buiten frommelt Sjaak Kagenaar (68) een zwart mondkapje uit zijn broekzak. Speciaal meegenomen voor het bezoek aan het Alrijne Ziekenhuis, samen met zijn zoon Wesley (27) die zijn hand heeft gebroken. Ze zijn op de hoogte van de nieuwe mondkapjesmaatregel. Beiden staan sceptisch tegenover mondkapjes en vragen zich af of ze daadwerkelijk helpen.

Gipsverbandmeester zonder mondkapje

Toch liepen ze met een mondkapje op naar binnen. Niet voor lang. “In de wachtkamer zaten al een paar mensen zonder”, vertelt Sjaak. “Daar hebben we hem afgedaan. Toen Wesley werd geroepen, vroegen we of hij een mondkapje op moest. Dat hoefde niet. De gipsverbandmeester droeg zelf geen mondkapje, terwijl hij wel binnen 1,5 meter kwam.”

Vader en zoon zijn niet tegen een mondkapjesverplichting, zegt Sjaak. “Daar doen we aan mee. Anders kom je niet binnen. Moet je zelf voor gips zorgen.”

Bestuursvoorzitter Wilders zit niet te wachten op een jojo-beleid met afwisselend versoepelingen en aanscherpingen. Dat zorgt voor onduidelijkheid onder bezoekers en medewerkers. Terwijl ze omhoog kijkt en haar handen vouwt alsof ze bidt, richt Wilders zich tot politiek Den Haag: “Denk alsjeblieft even na voordat je alles weer opengooit.”

