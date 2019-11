Zet maar neer die windmolens, het gaat harder waaien de komende twintig jaar

Het was een zorgwekkende ontwikkeling; terwijl er steeds meer windmolens verrezen, daalde de gemiddelde windsnelheid, en daarmee de energieopbrengst van al die molens. Maar vandaag is er in vakblad Nature Climate Change goed nieuws: de wind trekt weer aan.

Een internationale ploeg onderzoekers, geleid door de Chinees Zhenzhong Zeng, analyseerde de gegevens van negenduizend weerstations verdeeld over het noordelijk halfrond, en zag dat de daling van de gemiddelde windsnelheid in 2010 tot staan is gekomen. We hebben sindsdien de wind weer mee. Er waren al lokale berichten over de aantrekkende wind, uit het Verre Oosten en uit Zuid-Europa, maar in dit onderzoek is de trend nu bevestigd voor het hele noordelijk halfrond.

Het werd luwer en luwer

Er werd gevreesd dat de daling die eind jaren zeventig werd ingezet, structureel zou zijn. Men vermoedde dat de wind, die op gang wordt gebracht door temperatuur- en drukverschillen, werd geremd door begroeiing en vooral bebouwing. Maar er zijn sinds 2010 niet ineens minder wolkenkrabbers gekomen, dus daar kan de oorzaak niet hebben gezeten.

De oorzaak voor globale patronen in windsnelheid, zeggen deze onderzoekers, moet worden gezocht in de wisselwerking tussen de oceanen en de atmosfeer. In de temperatuurpatronen van de oceanen zijn langdurige schommelingen te zien, die zich weerspiegelen in de winden boven zee én land.

Het patroon dat we sinds 2010 hebben, zal nog tien tot twintig jaar aanhouden, beloven Zhenzhong Zeng en zijn collega's. Goed om te weten, want twintig jaar is de levensduur van de gemiddelde windmolen. En over twintig jaar is de wetenschap misschien zo ver gevorderd dat ze precies kan zeggen waar de wind hoe snel zal afnemen.

