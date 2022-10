Zestien artsen beboet voor voorschrijven verboden covid-medicijnen

De hoogste boete bedroeg bijna 13.000 euro en was voor een arts die deze medicijnen zo’n 150 keer voorschreef. Ivermectine wordt normaal tegen parasieten gebruikt. Hydroxychloroquine wordt met name tegen malaria voorgeschreven.

De twee middelen worden al sinds het begin van de coronacrisis door critici van het coronabeleid genoemd als mogelijke corona-medicijnen. Ook de toenmalige Amerikaanse president Trump prees hydroxychloroquine aan, en gebruikte het middel zelf. Het ontbreekt echter aan wetenschappelijk bewijs dat ze werken en veilig zijn bij corona, en daarom mogen ze er niet voor worden gebruikt.

Hydroxychloroquine werd op experimentele basis wel ingezet aan het begin van de pandemie, maar in onderzoeken bleek dat het middel patiënten meer kwaad deed dan goed. Het middel kan onder andere hartritmestoornissen veroorzaken.

Protocollen ontbreken

In Nederland mogen artsen geen geneesmiddelen voorschrijven die eigenlijk voor andere ziekten op de markt zijn gebracht, al zijn er wel uitzonderingen mogelijk. Daar moeten dan wel protocollen of zogenoemde standaarden voor zijn opgesteld, maar dat is voor ivermectine en hydroxychloroquine niet gebeurd.

“Sterker nog, in de standaarden en protocollen van de beroepsgroep staat expliciet dat voor het offlabel [de term voor niet geregistreerde medicijnen, red.] gebruik van deze middelen bij Covid-19 geen plek is”, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De beboete artsen staan allemaal in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), maar om wat voor dokters het precies gaat, wordt niet bekendgemaakt. Het totaal aantal boetes staat nu op zeventien, want vorig jaar werd er ook al één van 3000 euro opgelegd. Of er nog meer boetes zullen volgen, kan de inspectie niet zeggen.

Lees ook:

Dat Trump in chloroquine ging geloven, had met wetenschap niets te maken

Met twijfelachtig onderzoek wisten twee dokters en een tv-zender chloroquine boven aan het boodschappenlijstje van wereldleiders te krijgen. Het zou Covid-19 genezen. Een wereldwijde run is het gevolg. Maar Nederlandse en Zweedse artsen zien er geen wondermiddel in.