Zelfs als het geld oplevert, gaan weinig mensen met een uitkering aan het werk

Wat zou het mooi zijn als mensen met een bijstandsuitkering een beloning krijgen als ze (meer) gaan werken. Een parttime baantje zou al heel fijn zijn. De gemeente Tilburg vond het wel het proberen waard en begon in september vorig jaar een proef.

De uitdaging van de gemeente aan de ongeveer 6500 bijstandsgerechtigden luidde simpel: vind werk en u krijgt van ons een extraatje. Best een aardig extraatje voor mensen die het niet breed hebben: de afgesproken premie bedroeg 25 procent van de uit werk verkregen inkomsten per maand. Lukt het met werk vinden, dan heb je dus bijstand, salaris, plus een bonusje over dat salaris. Tilburgers in de bijstand mochten zoveel uren werken als ze wilden of konden, ze behielden hoe dan ook hun uitkering. Fanatieke werkvinders konden tot ruim 2600 euro per kalenderjaar bijverdienen.

Kónden, want de proef is stopgezet. De financiële prikkel bleek voor veel mensen in de bijstand geen extra stimulans om parttime te gaan werken, concludeerde het Tilburgse college. Slechts 6 procent van de doelgroep kwam in de proefperiode aan de bak. “Dat is natuurlijk jammer”, zegt Esmah Lahlah, wethouder bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie van de gemeente Tilburg.

Lahlah: “De aanname dat het succes van een financiële prikkel afhangt is misschien ook wel te kort door de bocht. Er zijn meerdere redenen die het succes in de weg hebben gestaan. Mensen zijn bijvoorbeeld bang om minder over te houden dan daarvoor.”

Wantrouwen

Sinds de toeslagenaffaire lijkt er bovendien meer wantrouwen te zijn onder burgers die aanspraak kunnen maken op een extraatje van de overheid. Inwoners willen graag dat er iemand meekijkt om ervoor te zorgen dat ze er financieel niet op achteruit gaan als ze parttime gaan werken, merkten ze in Tilburg. Lahlah: “We houden er in Nederland een complexe systematiek op na, inwoners weten niet waar ze aan toe zijn.”

Het stopzetten van het bijverdien-experiment roept wel de vraag op wanneer zoiets dan wél zou lukken. Als het in de huidige arbeidsmarkt niet lukt, lukt het dan ooit? “Er is vraag, er is aanbod en toch vindt het elkaar niet. Dat frustreert mij natuurlijk als wethouder”, erkent Lahlah. “Toch gaan wij op zoek naar nieuwe manieren om de inwoners van Tilburg die in de bijstand zitten aan een baan te helpen. Want deze mensen mogen dan soms kwetsbaar zijn, ze zijn ook talentvol.”

Een gegarandeerd minimuminkomen

Wellicht kan de gemeente Tilburg hoop putten uit vergelijkbare proeven en onderzoeken, die succesvol bleken. Zo heeft hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid Ruud Muffels van Tilburg University tussen 2017 en 2019 meegewerkt aan een soortgelijk experiment in zes Nederlandse gemeenten. Toen bleek belonen soms effectief: “Als je gaat werken vanuit de bijstand houd je daar normaal gesproken netto niets aan over”, zegt Muffels. “Maar als je er wel iets aan kunt verdienen, bleken mensen sneller bereid om te gaan werken.”

De bijstand verlaten voor een baan blijft moeilijk, weet ook Muffels. Deze doelgroep heeft niet voor niets vaak langdurig een uitkering: “Het gaat vaak om mensen die kampen met gezondheidsproblemen, sociale problemen of mensen met geen of een lage opleiding.”

Door de bank genomen komt zo’n 10 procent van de bijstandsgerechtigden weer aan werk, stelt Muffels. “Nu de arbeidsmarkt zo krap is, loopt dat op tot 20 procent of meer. Dit is dus wel het moment voor zo’n premie-proef.”

Dat vinden ze in Wageningen ook. Daar besloot de gemeente onlangs om een bijverdienexperiment – vrijwel identiek aan dat in Tilburg – wegens succes te verlengen. “Het aandeel parttime werkenden in Wageningen nam goed toe”, laat een specialist van de gemeente weten. “Het percentage parttime werkenden in de bijstand ligt landelijk rond de 8 à 9 procent. In Wageningen was dit na het eerste jaar van het stimuleringsproject al gestegen naar circa 15 procent.”

Waarom het in de ene gemeente anders uitpakt dan in de andere kan aan veel factoren liggen, denkt hoogleraar Muffels: “Het zijn complexe regelingen. Wellicht is dat in Wageningen beter georganiseerd.”

