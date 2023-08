Zelensky is in Nederland, daags na F-16-doorbraak

Eerder deze week beloofden de Verenigde Staten snel groen licht te geven voor de levering van F-16’s aan de Oekraïense strijdkrachten. Hoewel die pas op z’n vroegst volgend jaar kunnen worden ingezet in de strijd, komt de goedkeuring voor Kiev toch als geroepen. De Oekraïense regering vraagt bondgenoten al maanden om gevechtsvliegtuigen.

Omdat de F-16 van Amerikaanse makelij is, kunnen andere landen die alleen aan Oekraïne geven als de VS daarvoor toestemming verlenen. Nu dat lijkt te gebeuren, is de belangrijkste horde weggenomen voor een nieuwe en vergaande stap in de westerse steun aan Oekraïne. Sinds de Russische inval in februari 2022 zagen westerse landen de levering van gevechtsvliegtuigen lange tijd als ‘onnodige escalatie’ en dus taboe. Daarin kwam afgelopen maanden opeens razendsnel verandering.

Rol van premier Rutte

Dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zondag een kort bezoek brengt aan Nederland, heeft vermoedelijk te maken met de koplopersrol die Den Haag speelde in de F-16-steun. Premier Mark Rutte wordt, evenals zijn Deense collega, gezien als aanvoerder van een internationale coalitie die afgelopen tijd aandrong op de levering van gevechtsvliegtuigen.

Over de komst van Zelensky werd vanwege de veiligheid vooraf niets bekendgemaakt. De president en zijn vrouw Olena landden zondag rond het middaguur op de militaire vliegbasis in Eindhoven. Ze werden welkom geheten door een kabinetsdelegatie, onder wie premier Rutte. Op Twitter schrijft Zelensky dat hij met Rutte vooral over F-16’s komt praten.

Persconferentie

Later op zondag geven Zelensky en Rutte een gezamenlijke persconferentie. Mogelijk brengt de Oekraïense president daarna nog een bezoek aan Denemarken, de andere kartrekker van de F-16-coalitie. In dat land verwachten media zondagmiddag de komst van ‘een prominent persoon’.

Het is niet de eerste keer dat Zelensky een bezoek brengt aan Nederland. Op 4 mei werd de Oekraïner ontvangen in Den Haag, waar hij onder meer een bezoek bracht aan de koning en koningin. Een enkeling had destijds kritiek op de timing van het bezoek: volgens onder meer BBB-partijleider Caroline van der Plas had Zelensky niet op Dodenherdenking moeten komen. De politica vreesde dat daardoor te weinig aandacht zou uitgaan naar de Nederlandse slachtoffers die tijdens (en na) de Tweede Wereldoorlog waren omgekomen.

Eerst een taalcursus

Kiev dringt al maanden bij bondgenoten aan op de levering van de gevechtsvliegtuigen. Die zijn volgens de regering van president Zelensky nodig om weerstand te bieden aan de grote Russische overmacht in de lucht, waarvandaan bijna dagelijks aanvallen worden uitgevoerd. De eigen gevechtsvliegtuigen – voor zover die nog niet zijn neergeschoten – kunnen daar weinig tegenin brengen.

Hoewel de meeste seinen nu op groen staan, duurt het nog maanden voordat de F-16’s daadwerkelijk kunnen worden ingezet. De opleiding voor piloten om het toestel te kunnen gebruiken is intensief en duurt lang – ook de versnelde versie. Volgens de Oekraïense regering is de training voor de eerste piloten afgelopen week van start gegaan, daags nadat de VS de juiste materialen daarvoor hadden opgestuurd naar Denemarken, waar de training gaat plaatsvinden.

Complicerende factor daarbij is dat de opleiding, inclusief alle technische termen, in het Engels is. Slechts 8 van de 32 beschikbare Oekraïense kandidaat-piloten beheersen die taal voldoende om nu al te kunnen starten, meldde de regering van Zelensky. De overige 24 moeten eerst een taalcursus volgen.

Te laat voor tegenoffensief

Het lijkt dan ook zeker dat de F-16’s niet meer kunnen bijdragen aan het Oekraïense tegenoffensief, dat enkele maanden geleden begon. Dat is een tegenslag voor de strijdkrachten: mede dankzij de Russische overmacht in de lucht gaat het offensief vooralsnog trager dan gehoopt. Ook de massale inzet van landmijnen en de felle weerstand van Russische troepen hebben eraan bijgedragen dat Oekraïne slechts enkele tientallen vierkante kilometers terreinwinst heeft geboekt.

Misschien wel de belangrijkste reden voor de trage opmars is echter de westerse terughoudendheid bij militaire steun. Hoewel bondgenoten nog steeds voor miljarden euro’s aan wapens, voertuigen, andere militaire benodigdheden en geld geven, is het te weinig om een echte doorbraak te forceren. Daarvoor zijn in ieder geval gevechtsvliegtuigen nodig – zoals de F-16.

