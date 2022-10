Zelenski waarschuwt voor catastrofe in Cherson: ‘Rusland wil stuwdam opblazen’

Rusland is van plan een groot gebied in de regio Cherson onder water te zetten door de – door Russische troepen bezette – stuwdam bij Kachovka op te blazen. Dat zegt de Oekraïense president Zelenski.

Daarmee zouden de Russen twee vliegen in één klap slaan: ze vernielen een belangrijke elektriciteitscentrale en vertragen het Oekraïense offensief in de regio door een groot gebied blank te zetten.

Het Russische leger heeft explosieven aangebracht in de Kachovka-stuwdam en bijbehorende hydro-elektrische centrale, vertelde Zelenski donderdag in een digitale ontmoeting met de Europese regeringsleiders, die in Brussel vergaderen over de gevolgen van de Russische agressie.

Verplicht gedeporteerd

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) waarschuwde al voor zo’n ’valse vlag’-operatie’, waarbij de Russen de schuld zouden geven aan het Oekraïense leger. Rusland beschuldigt Oekraïne voortdurend van ‘terrorisme’, oftewel van het soort aanvallen dat Rusland voortdurend zelf pleegt.

“Kiev bereidt een massale raketaanval voor op de Kachovska-dam”, stelde door Rusland aangestelde bestuurder van het gebied, Vladimir Saldo woensdag in een bericht op Telegram. In verband met ‘een onmiddellijk gevaar voor overstromingen’ gelastte hij de ‘evacuatie’ van vijftig- tot zestigduizend inwoners. Zij moeten verplicht hun huizen verlaten om te worden gedeporteerd naar andere bezette gebieden in Oekraïne of naar Rusland (zie kader).

Beeld Bart Friso

Het Russische leger zit in het gebied al wekenlang in de verdrukking. De regio opgeven zou neerkomen op het erkennen van een zoveelste pijnlijke militaire nederlaag. Maar het is makkelijker te verkopen als de terugtrekking wordt voorgesteld als het verlaten van ondergelopen gebied, na een humanitaire operatie om de bevolking te beschermen tegen de verwachte ‘Oekraïense terreur’.

Als de dam wordt opgeblazen, komen tachtig dorpen en ook de stad Cherson onder water, legde president Zelenski uit aan de verzamelde regeringsleiders. Ook de kerncentrale nabij Zaporizja loopt dan gevaar, zei hij, omdat die zijn koelwater betrekt uit het Kachovka-stuwmeer. Maar als de Russen zo'n catastrofe creëren zouden ze zichzelf ook in de voet schieten: overstromingen kunnen het kanaal verwoesten dat de door Rusland bezette Krim van water voorziet.

Evacuatiebevel: ‘Neem proviand en EHBO mee’ ‘Kwesties betreffende de verplaatsing van de burgerbevolking’, zo luidt het kopje boven het evacuatiebevel op het Telegramkanaal van Vladimir Saldo, de door Rusland aangestelde bestuurder van de regio Cherson. Hierin gelast hij de tienduizenden Oekraïners die worden gedeporteerd het volgende mee te nemen: 1) Documenten in waterdichte verpakking (paspoort, militaire ID-kaart, verzekeringsbewijs, rijbewijs, diploma’s, geboorteakten van kinderen) 2) Geld - kredietkaarten en cash, alsmede waardevolle voorwerpen 3) Mobiele telefoon, oplader, laptop 4) Persoonlijke hygiëneproducten 5) Reisvriendelijke kleding (enige paren sokken, ondergoed, broeken, trui, regenjas, waterdichte buitenkleding) en comfortabele schoenen. Het is belangrijk warme kleren mee te nemen. 6) Een minimumvoorraad voedsel en water voor drie dagen 7) EHBO-trommel Ook bevelen de autoriteiten aan in alle kledingstukken labels in te naaien met naam en geboortedatum van de drager. En vergeet voor het verlaten van uw woning vooral niet: 1) Alle lichten en verwarming uit te zetten 2) Gas- en waterkranen te sluiten 3) Ramen dicht te doen 4) De deuren van de woning op slot te doen

