Zelenski schuift twee belangrijke vertrouwelingen opzij. Waarom?

De Oekraïense president Volodimir Zelenski maakte maandag bekend dat de procureur-generaal en de chef van de geheime dienst zijn geschorst uit hun functies. Hun namen staan niet in het decreet. Te pijnlijk? De geschorste USB-chef Ivan Bakanov is een jeugdvriend die Zelenski jarenlang heeft bijgestaan, al vanaf de tijd dat hij nog acteur was. Met procureur-generaal Irina Venediktova zijn de banden van iets recentere datum, maar ze zat al wel in het campagneteam dat Zelenski in 2019 zijn presidentschap bezorgde.

Als reden om de twee aan de dijk te zetten noemde Zelenski ‘zeer ernstige vragen over hun leiderschap’. Volgens Zelenski lopen er 651 onderzoeken wegens verraad en collaboratie met de Russen tegen functionarissen die onder hun gezag vallen. Ook zijn zestig functionarissen van de USB en het Openbaar Ministerie blijven doorwerken onder Russisch gezag in bezet gebied. Onlangs werd de hoogste USB-chef die was belast met de Krim gearresteerd op beschuldiging van verraad.

Corruptie en landsverdediging

“Zo'n hoog aantal misdaden tegen de grondslagen van de veiligheid van onze staat roept ernstige vragen op over de respectievelijke leiders”, schrijft Zelenski in zijn decreet. “Al deze kwesties zullen een gepast antwoord krijgen.”

Met Bakanov en Venediktova verliest Zelenski twee kopstukken die belangrijk waren voor speerpunten in zijn beleid: de strijd tegen corruptie – een beleidsterrein waarmee niet alleen de procureur-generaal is belast, maar ook de geheime dienst USB – en de landsverdediging. Venediktova genoot internationale bekendheid om haar inspanningen om Russische plegers van oorlogsmisdaden voor het gerecht te krijgen, van gewone militairen tot de verantwoordelijken in het Kremlin. Vorige week nog richtte zij zich tot de conferentie over de vervolging van oorlogsmisdaden in Den Haag.

Venediktova, jurist en voormalig professor, stond Zelenski tijdens zijn presidentiële campagne bij als juridisch adviseur. Dat was geen sinecure, omdat de onervaren Zelenski volgens zijn biograaf Serhi Roedenko regelmatig uit de bocht vloog, zoals met beloften dat hij zijn voorganger, Petro Porosjenko, zou laten opsluiten wegens corruptie. In het begin van zijn presidentschap strandden vele zaken tegen oligarchen door rammelende aanklachten.

Vriendjespolitiek

Venediktova was Zelenski’s tweede keus op die post, ze werd benoemd te midden van chaotische toestanden. Zowel haar benoeming als die van Bakanov stuitte op kritiek. Ze waren beiden naasten van Zelenski – niet diens enige naasten die belangrijke posten kregen – wat op gespannen voet stond met de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan vriendjespolitiek.

Nieuwssite Politico berichtte vorige maand al dat Zelenski niet meer on speaking terms was met zijn jeugdvriend Bakanov. Deze was van meet af betrokken bij het toneelgezelschap van Zelenski, en werd de directeur van zijn productiebedrijf Studio Kvartal 95. Daarna deed hij dienst als voorzitter van Zelenski’s partij Dienaar van het Volk.

Als chef van de USB kreeg hij ineens een dienst onder zich met 30.000 werknemers (ter vergelijking: de AIVD telt er zo'n tweeduizend). Die dienst won alleen maar aan belang toen Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Wat Bakanov met terugwerkende kracht wordt aangerekend, is de snelle verovering van Cherson, omdat zijn dienst had nagelaten de brug over de Dnjepr op te blazen.

