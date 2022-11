‘Zeer de vraag’ of Kinderbescherming goed lette op kinderen die werden afgestaan

Ongehuwd zwangere vrouwen werden in het verleden onder druk gezet om hun kind af te staan. Of de Kinderbescherming goed op deze kinderen heeft gelet, is zeer de vraag.

Kregen ongehuwde moeders en hun kinderen goede zorg? Het was de taak van negentien regionale Raden voor de Kinderbescherming om dit te controleren. Maar veel van die raden hadden tussen 1956 en 1984 zelf een rol in de begeleiding van ongehuwde moeders of bij de selectie van pleeggezinnen voor hun kind. Daardoor ‘is het de vraag of de toezichthoudende functie wel naar behoren kon worden uitgevoerd’. Dat schrijft onderzoeksbureau Verwey-Jonker Instituut dinsdag in een publicatie.

Ongehuwde moeders moesten in het verleden vaak onder druk afstand doen van hun kind. Het kind werd dan geadopteerd. Het ministerie van justitie diende te controleren of dit goed verliep, maar deed dit amper.

Datzelfde bleek eerder uit onderzoek dat Trouw deed naar afstand en adoptie in Nederland. Daaruit bleek onder meer dat moeders en kinderen in de jaren na invoering van de adoptiewet (in 1956) vermalen werden in een ondoorzichtig en chaotisch systeem.

Het Verwey-Jonker Instituut publiceert vandaag vijf papers op basis van archief- en literatuuronderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984.

Tehuizen voor ongehuwde moeders

Uit de archieven van drie onderzochte tehuizen voor ongehuwde moeders blijkt, opnieuw, dat ongehuwde vrouwen onder druk werden gezet om hun kind af te staan. Schattingen over het aantal vrouwen dat hun kind tussen 1956 en 1984 heeft afgestaan lopen uiteen van 13.000 tot 20.000. De dwang en druk was vooral sterk in het midden van de jaren zestig.

Wat opvalt is dat die druk bij het katholieke tehuis Moederheil in Brabant sterker aanwezig geweest lijkt te zijn dan bij de andere twee onderzochte tehuizen. ‘In de jaren zestig was in Moederheil sturing op afstand vrij gebruikelijk’, aldus de onderzoekers.

Het idee dat afstand doen van het kind het beste was voor een ongehuwde moeder ontstond na invoering van de adoptiewet in 1956 en onder invloed van psychiaters als Kees Trimbos en Han Heijmans. Zij hamerden erop dat kinderen het best af zouden zijn in een gezin met een vader en moeder.

Hardvochtig

Hoe sterk het idee was dat een ongehuwde moeder hoe dan ook haar eigen kind niet moest opvoeden, blijkt uit een van de dossiers van tehuis Moederheil die het Verwey-Jonker Instituut heeft ingezien. Daarin schrijft de psycholoog van het tehuis dat de moeder depressief zal worden als ze van het kind zal worden gescheiden. Toch stuurt hij daar op aan.

“In het psychologische denkkader van waaruit hij zijn adviezen opstelde kwam ‘geen afstand doen’ als optie simpelweg niet voor”, concluderen de onderzoekers. “Het lijkt onnodig hardvochtig te zijn geweest en averechts: waarom een optie kiezen die voor de moeder schadelijk is en zeer intensieve begeleiding vraagt?”

De vandaag gepubliceerde verslagen van het Verwey-Jonker Instituut zijn nadrukkelijk niet bedoeld om antwoord te geven op de vragen uit eerder onderzoek. Dat onderzoek, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van justitie, begon in de zomer van 2019 en werd in november 2021 voortijdig stopgezet, vanwege fouten bij het ministerie. Daar was onder meer sprake van een datalek.

Overheid faalt

De verschillende Raden voor de Kinderbescherming werden in 1996 gecentraliseerd tot één Raad. Die staat nu onder toezicht van de inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd.

Die kondigden dit najaar aan dat zij niet langer handhavend zullen optreden als het in een instelling niet goed gaat. Volgens de inspecties zijn er toch geen mogelijkheden om misstanden te verbeteren en faalt de overheid in het beschermen van kwetsbare kinderen.

