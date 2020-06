Zangeres Vera Lynn overleden, de Britse lieveling tijdens de Tweede Wereldoorlog

De familie van Lynn bracht haar overlijden donderdag naar buiten. “We melden, diepbedroefd, dat een van de geliefdste entertainers in Groot-Brittannië is overleden. Ze was omringd door haar naaste familie.”

Lynn werd in maart 1917 geboren en was al voor de oorlog een doorgewinterd artieste. Haar ouders, een loodgieter en een naaister, ontdekten al vroeg dat ze goed kon zingen en stuurden haar op zevenjarige leeftijd langs de kroegen in Londen om op te treden. Noten lezen heeft ze nooit geleerd.

De Tweede Wereldoorlog maakte haar beroemd. Onder Britse soldaten werd ze de bekendste artiest. Ze vertelde over die tijd in 2017, in interviews rond haar honderdste verjaardag. Tijdens de dagen van de Blitz, de zware bombardementen op Londen, scheurde ze in een open autootje door de straten van Engeland, haar metalen helm op de passagiersstoel. Als zangeres die met haar optredens de moraal hoog moest houden, kreeg ze extra benzinebonnen.

Eén keer daalde ze tijdens een lucht­alarm af in een schuilkelder, vertelde. Maar dat vond ze zo beklemmend en bedompt (“er was niet eens een toilet”) dat ze voortaan maar buiten bleef en rondjes reed. “We waagden het erop”, zei ze monter.

De hoop om van het front naar huis terug te keren

In de oorlogsjaren werd ze beroemd door het nummer ‘We'll meet again...’, uit de gelijknamige film met Lynn in de hoofdrol, die in 1943 verscheen. Het nummer ging over de hoop van de soldaten aan het front om terug te keren naar hun geliefden thuis. Het werd een enorme hit tijdens de oorlog en stond tot ver na de oorlog centraal tijdens Britse (herdenkings)ceremonies. Als Britse troepen ooit een soundtrack nodig zouden hebben voor de Tweede Wereldoorlog, dan was het dit nummer wel. Naast die grote hit, zong ze ook over de White Cliffs of Dover, wat onder meer refereerde aan de Battle of Britain, de grote slag in de lucht tussen Duitse en Britse gevechtsvliegtuigen.

Dame Lynn zelf - ze was uiteraard geridderd - woonde de laatste jaren op het Engelse platteland waar ze een huis deelde met haar enige dochter Virginia, schoonzoon Tom en Digby, een hyperactieve jack russell die net als zijn bazinnetje dol was op citroencake.

Vorige maand nog kwam Lynn met haar Greatest Hits in de Britse album Top 40. Haar nummers kwamen weer in de belangstelling te staan vanwege de vele 75-jarige herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Zo werd Lynn officieel de oudste artiest ooit die een plek in de Britse hitparade bemachtigde.

Eerder dit jaar, in maart, bracht ze nog een videoboodschap naar buiten waarin ze Britten opriep sterk te blijven in de coronacrisis.

Lees ook:

Vera Lynn, het levende Britse oorlogsmonument, viert dit weekend haar eeuwfeest

Vera Lynn wordt werd in 2017 honderd en dat vieren de Britten uitbundig. Ze werd een legende door op het juiste moment de juiste snaar te raken.