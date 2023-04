Zanger komt niet meer boven muziek uit

Het is een generatiedingetje: ouderen die vinden dat de muziek waar de jeugd naar luistert, die takkeherrie, veel te hard staat. De klagers krijgen nu steun uit onverwachte hoek. Wetenschappers van de Universiteit van Oldenburg hebben ontdekt dat popmuziek tegenwoordig anders klinkt dan 50 of 75 jaar geleden. De zanger is minder dominant aanwezig. Niet omdat hij of zij minder hard zingt; de begeleidende muziek is nu net zo luid.

Voor hun onderzoek bestudeerden de Duitse akoestici de jaarlijkse topvier van de Amerikaanse Billboard tussen 1946 en 2020 – van Perry Como tot The Weeknd. Van deze 300 nummers splitsten ze de muziek op in vier tracks: zang, bas, drums en de rest. Nu een fluitje van een cent, maar voor de beginjaren, toen alles nog tegelijk werd opgenomen, moest de computer eraan te pas komen.

In 1946 kwam de zanger nog luid boven de begeleidingsmuziek uit: een verschil van 5 decibel, zeg maar drie keer zo hard. Tegenwoordig is dat verschil te verwaarlozen: 1 decibel, een niveau dat overigens al in 1975 werd bereikt. Dat ligt niet aan de zangers zelf, concluderen de onderzoekers in de Jasa, het vakblad van de Amerikaanse akoestische vereniging. De instrumenten en muziekapparaten maken meer geluid.

Maar dat is eigenlijk een gevolg van een andere trend. In deze eeuw zijn het andere genres die de hitlijsten domineren. Terwijl het in countrymuziek nog altijd om de zang gaat, heersen in rock of metal de zwaar versterkte gitaren, daar komt geen stem meer bovenuit. Precies, denkt de oudere, takkeherrie.



