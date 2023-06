Zaak sjoemelsigaret mogelijk terug naar Europese hof

De kans is groot dat de hoogste economisch bestuursrechter in Nederland het Hof van Justitie in Luxemburg nadere uitleg gaat vragen na een eerdere uitspraak over een Europese meetmethode van gif in sigaretten. Het arrest van het hof in een zaak van twee Nederlandse longartsen, is onduidelijk en roept nieuwe vragen op, bleek donderdag bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag.

In de Europese tabaksrichtlijn staat dat in sigaretten maximaal 10 milligram teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide mag zitten. Sigaretten worden sinds jaar en dag op die norm gecontroleerd in een rookmachine, die door de tabaksindustrie is ontworpen. De fabrikanten hebben in de filterhulzen van sigaretten gaatjes aangebracht waardoor de tabaksrook bij het machinaal roken sterk worden verdund. Rokers drukken veel van die gaatjes dicht. In werkelijkheid krijgen zij daardoor veel meer giftige stoffen binnen.

Kan Nederland strenger meten?

De stichting Rookpreventie Jeugd van de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker wil dat de Nederlandse overheid de industrie een eerlijker meetmethode oplegt. De zaak, die al vijf jaar loopt, draait om de vraag of Nederland op eigen houtje de Europese tabaksrichtlijn kan negeren en eisen dat de industrie giftige stoffen in sigaretten op een andere manier gaat meten.

Het ministerie van VWS houdt vooralsnog vast aan de Europese richtlijn en weigerde in te grijpen, waarop de stichting naar de rechter stapte. De Rotterdamse rechtbank bepaalde, na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat het ministerie de meetmethode wel moet aanpakken. De staat tekende vervolgens beroep aan. Dat diende donderdag. Ook de tabaksindustrie ging in beroep.

‘Juridisch activisme’

Volgens een van de fabrikanten, Philip Morris, maakt de stichting zich schuldig aan ‘juridisch activisme’. De longartsen zouden geen zaak hebben tegen de industrie. Volgens de landsadvocaat en de zeven industrie-advocaten houden de fabrikanten zich aan de EU-richtlijn. Zonder een overtreding van regels valt er voor de overheid niets te handhaven, vinden zij.

De voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven liet tijdens de zitting doorschemeren dat partijen er rekening mee moeten houden dat er opnieuw een gang naar Luxemburg volgt: ditmaal van het beroepscollege zelf.

