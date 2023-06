WSJ: Oekraïne krijgt munitie met verarmd uranium van VS

De Oekraïense autoriteiten zoeken nog naar vermisten na de verwoesting van de Kachovka-dam in het zuiden van Oekraïne. Van 29 mensen is niet bekend waar ze zijn gebleven.

Door de dambreuk van dinsdag is een grote hoeveelheid water via de Dnjepr richting het zuiden gestroomd. Op de noordelijke oever van de rivier, die in handen van Oekraïne is, staan bijna 3.800 huizen in meer dan dertig gemeenten onder water. Het gemiddelde waterpeil in de overstroomde gebieden staat zondag op 4,18 meter, ruim een halve meter lager dan een dag eerder. Er zijn 1.400 Oekraïense reddingswerkers betrokken bij reddings- en schoonmaakoperaties.

Bezette gebieden

Ook op de door Rusland bezette oever zouden nog evacuaties plaatsvinden. In beide gebieden zijn duizenden mensen in veiligheid gebracht. Ook zijn veel mensen zelf vertrokken. Door de overstromingen zijn voor zover bekend dertien mensen om het leven gekomen.

Het is nog niet duidelijk wat voor gevolgen de dambreuk op de lange termijn zal hebben voor het getroffen gebied. Het meer achter de stuwdam is een belangrijke waterbron voor de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd ingelijfd. Door de daling van het waterpeil in het meer stroomt binnenkort geen water meer richting de Krim, stelt het Britse ministerie van Defensie.