Woningnood? Wie een kamer én binding zoekt, kan in dit voormalig kantoorpand terecht

Resoluut trekt Andy van der Zijl de deur van zijn kamer voorgoed achter zich dicht. Hij vertrekt naar een appartementje. Klein, maar wel van hemzelf. Van der Zijl woonde bijna drie jaar in Binder, een wooncomplex voor spoedzoekers.

Nadat zijn moeder negen jaar geleden overleed, was Van der Zijl een tijdlang dakloos. “Ik sliep bij vrienden op de bank of bij mijn tante in huis, maar ik bouwde niks op. Ik had schulden, blowde en dronk veel en het lukt me niet om voor een baas te blijven werken.” Een eigen plek leek een onhaalbare droom. Tot hij over Binder hoorde.

Lange wachttijd voor sociale huurwoning

Binder is een woonvorm voor wie snel betaalbare en tijdelijke woonruimte zoekt. Dat is in een stad als Nijmegen hard nodig. De inschrijftijd voor een kleine sociale huurwoning bedraagt er algauw dertien jaar. In het voormalig belastingkantoor tegenover het Nijmeegse station heeft woningcorporatie Talis 117 woonplekken gemaakt. Bijvoorbeeld voor mensen die zijn gescheiden of studenten die hun kamer uit moeten en geen alternatief hebben. Maar ook voor mensen die een tijd lang dakloos zijn geweest of bij vrienden op een stretcher slapen.

“We voelen ons verantwoordelijk voor mensen die anders dakloos zouden raken of mensen die het niet op eigen kracht redden”, zegt Mariëlle Heuvelmans, manager leefbaarheid bij Talis. “Daarom zoeken we naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat iemand een dak boven zijn hoofd krijgt.”

Dat werd Binder, opgezet in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen en Sterker sociaal werk. Binder biedt een aanpak die je bijvoorbeeld ook bij Housing First ziet: pas als je woonruimte hebt, kan de rest van je leven ook weer vorm krijgen. Het is de bedoeling dat bewoners binnen één tot vijf jaar doorstromen naar een definitieve woonplek. Het project bestaat deze maand drie jaar.

Een mix van vragers en dragers

De naam zegt het al: bij Binder is het de bedoeling dat de bewoners binding met elkaar krijgen. Waar bewoners die wat kwetsbaarder zijn gesteund worden door de meer draagkrachtige bewoners. De woningcorporatie noemt het de ‘vragers’ en de ‘dragers’. Ongeveer 40 procent van de bewoners heeft een hulpvraag of heeft begeleiding nodig. “De balans tussen bewoners moeten we in de gaten houden, want als er geen goede mix is levert dat meer gedoe op”, vertelt Jasper Weerkamp, wijkadviseur bij Talis.

Dat werd de afgelopen jaren ook duidelijk. Enkele bewoners zijn op verzoek of zelfs op last van de rechter vertrokken. Er is daarom veel toezicht en begeleiding in Binder. Twee sociaal beheerders van Talis zijn op werkdagen aanwezig en een sociaal werker van Sterker heeft twee keer in de week spreekuur.

“De bewoners verschillen in wat ze nodig hebben en wat ze kunnen bieden”, zegt Weerkamp. Hij heeft met elke nieuwe bewoner een intakegesprek over hun motivatie. “Want je moet wel laten zien dat je er iets van wilt maken en iets kunt betekenen. De een kan fietsen maken, de ander organiseert een feestavond.” Maar juist die binding tussen bewoners blijkt lastig af te dwingen. “Iedereen heeft zijn of haar eigen leven”, zegt Weerkamp. “Corona heeft ook niet geholpen, want activiteiten konden niet doorgaan.”

Een opstap naar een betere toekomst

De kamers van 12 tot 25 vierkante meter bieden niet veel luxe. Van der Zijl had een van de acht kamers aan een lange, kale gang. De keuken en sanitaire ruimtes worden met meerdere bewoners gedeeld. “Je woont bovenop elkaar en dat is soms best lastig”, vertelt Van der Zijl. “Zeker toen ik nog dronk en regelmatig vrienden over de vloer had. Tegelijkertijd is Binder ook mijn redding geweest.”

Want de woonvorm voorziet in een behoefte, blijkt uit een evaluatie van kennisorganisatie Platform31. Het gaat om noodplekken, maar het voelt wel degelijk als een eigen plek en een opstap naar een betere toekomst.

“Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen”, zegt ook Van der Zijl. “Het was de perfecte plek om me te kunnen ontplooien. Direct nadat ik een eigen adres had, heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nu heb ik mijn eigen stukadoorsbedrijf en ik ben gestopt met drinken. Het gaat heel goed met me.”

