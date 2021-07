Wolfwerende honden moeten schaapsherders helpen: ‘Van mijn schapen blijft de wolf af’

Schapenhouder Heidi van der Pol (45) is nog maar net begonnen, maar kan nu al haarfijn uitleggen hoe het is om je schapen te beschermen tegen de opkomst van de Nederlandse wolf. Net buiten het Limburgse Weert, tussen de bosrijke weides, kunnen haar vijftig schapen rustig grazen. Dat komt niet alleen door haar ‘flexnetten’, de elektrisch geladen hekken die ze bijna overal neer kan zetten, maar ook door Joy en Charlie, twee uit de kluiten gewassen viervoeters.

Wat voor honden zijn Joy en Charlie?

“Het zijn Spaanse mastins. Ze lijken een beetje op grote herdershonden, met een flinke kop. Joy werkte eerst in Spanje, waar ze in de bergen geiten bewaakte tegen wilde honden. In Spanje werd Joy samen met haar pup Charlie in beslag genomen omdat ze niet goed verzorgd werden, en toen kwamen ze bij mij terecht.

“Het is echt een kuddebewakingshondenras. Het is hun instinct om dit werk te doen, dus ze worden niet speciaal getraind. Ze luisteren goed naar mij, maar als je aan de netten komt en ik ben er niet bij, dan heb je een probleempje. Laatst zag ik dat iemand aan mijn netten had gezeten, waarschijnlijk om een schaap mee te nemen, maar die zullen wel verbaasd zijn geweest door mijn blaffende schapen.”

Hebt u daarom Charlie en Joy genomen?

“Mijn schapen staan veel buiten, dat is gewoon het beste voor ze. Ze kunnen niet altijd op stal. Mensen en honden vallen de schapen weleens lastig, maar het is ook de wolf. Die vormt echt een serieuze bedreiging voor mijn vee. Mijn schapen en ik zitten precies tussen twee gevestigde wolven in, eentje op ongeveer 20 kilometer richting Eindhoven, bij de Strabrechtse heide, de ander net over de Belgische grens.

'Het is een echt kuddebéwakingsras. Het is hun instinct om dit te doen.' Beeld Koen Verheijden

“Zo’n wolf kan op een nacht wel 70 kilometer afleggen. Toen ik vorig jaar een melding kreeg van iemand uit de buurt dat er mogelijk eentje in de bossen rondom ons perceel zat, wist ik dat ik niet ging zitten afwachten. Omdat mijn schapen op dat moment buiten liepen, heb ik ze snel op stal gezet. Ik dacht, als die wolf er zit, blijft hij van mijn dieren af.”

Waarom is het handig dat ze er zijn?

“Er moet ergens een oplossing komen. Je kan zeggen dat zo’n wolf afgeschoten moet worden, maar ze zijn beschermd, dus dat is niet haalbaar. Ik ben op zoek gegaan naar een manier waarop mijn schapen buiten kunnen blijven en de wolf niet aan ze komt. Dat Charlie en Joy er zijn, is eigenlijk al genoeg. Wolven zijn van nature heel conflictvermijdend, dus als de wolf voelt en ruikt dat mijn schapen bewaakt worden, zal hij eerder voor een andere kudde kiezen. Als hij brutaal is en toch besluit om langs het hek te sluipen of er zelfs overheen te klimmen, dan zal het grommen en blaffen hem kunnen wegjagen of confronteren. Het helpt in ieder geval voor mijn gemoedstoestand.”

