Woede en verbijstering over gefilmde onthoofding van Oekraïense soldaat

Finland, dat dinsdag toetreedt tot de NAVO, heeft de bondgenoten volgens de alliantie nog niet gevraagd om straks troepen in het land te stationeren. Rusland, dat meer dan 1300 kilometer grens met Finland deelt, waarschuwt daartegen.

Permanente NAVO-bases in Finland zijn "tot dusver geen onderwerp van gesprek", zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Of die er ooit komen is aan Finland, onderstreept hij. Anders dan veel andere NAVO-landen heeft Finland na de Koude Oorlog zijn verdediging altijd op orde gehouden. Het staat volgens NAVO-bronnen zijn mannetje.

De NAVO is de afgelopen jaren wel meer gaan oefenen in Noord-Europa en is er ook meer aanwezig, aldus de NAVO-chef. Maar dat is volgens hem "slechts een antwoord" van de westerse militaire alliantie op het gedrag van Rusland. Dat trekt al jaren versterkingen samen in het noorden en het poolgebied, constateert de Noorse secretaris-generaal. "En we hebben ook gezien dat president Poetin bereid is de wapens op te nemen tegen buurlanden." Hij ziet "een patroon".

Nu Finland dinsdag volwaardig lid wordt van de NAVO is er in ieder geval "geen ruimte meer voor misrekeningen van Moskou over de bereidheid van de NAVO om Finland te beschermen", stelt Stoltenberg. Het land heeft voortaan de "onwrikbare" verzekering van de dertig andere lidstaten dat ze te hulp schieten als het wordt aangevallen.

De NAVO liet tegenstanders afgelopen decennia vaak gissen naar haar reactie op bijvoorbeeld aanvallen op Georgië of Oekraïne. Die onzekerheid zou afschrikkend werken, hoopte de alliantie. Maar sinds de Russische invasie in Oekraïne klinkt steeds luider dat die methode niet heeft gewerkt en de NAVO juist heel duidelijke taal moet spreken. (ANP)