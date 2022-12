Winst Warnock in Georgia geeft Democraten hun 51ste zetel in de Senaat

Door de winst van Warnock hebben de Democraten nu 51 van de honderd zetels in de Senaat, tegen 49 zetels voor de Republikeinen. Deze extra Democratische zetel, tegenover 50 de afgelopen twee jaar, maakt het voor de zittende Democratische president Joe Biden makkerlijker om de komende twee jaar beleid te voeren. De uitslag wordt gezien als een verlies voor oud-president Donald Trump, die Walker binnen de Republikeinse partij naar voren had geschoven als kandidaat.

Warnock, een pastoor die predikt in de kerk in Atlanta waar burgerrechtenactivist Martin Luther King Jr. bekendheid verwierf en in 2021 aan de slag ging als senator, stond in sterk contrast tot Walker, een zeer conservatieve voormalige American Football-ster. Hij werd in de aanloop naar de verkiezingen in verlegenheid gebracht toen meerdere vrouwen die zeiden dat ze in het verleden affaires met hem hebben gehad. Walker, die zich profileert als pro life, zou volgens de vrouwen voor hen abortussen hebben betaald. Ook kreeg de Republikeinse kandidaat kritiek over zich heen vanuit onverwachte hoek: zijn eveneens conservatieve zoon Christian beschuldigde hem van liegen en en het plegen van huiselijk geweld.

De stemming in Georgia was nodig omdat bij de tussentijdse verkiezingen van vorige maand geen van de twee kandidaten de benodigde meerderheid van de stemmen had weten te behalen. Beide partijen gaven volgens de non-profitorganisatie OpenSecrets in totaal 401 miljoen dollar (383 miljoen euro) uit aan de race tussen Warnock en Walker. Daarmee was de senaatsrace in Georgia, een staat met slechts 10,8 miljoen inwoners, dit jaar de kostbaarste in het land.