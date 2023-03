Winst BBB kan juist kans zijn voor zieke natuur, menen ze in Overijssel

Natuurliefhebbers in Overijssel vrezen niet voor de gevolgen van de monsterzege van de BoerBurgerBeweging. Zelfs het provinciale GroenLinks is mild.

Natuurgebied de Sallandse Heuvelrug is ernstig ziek, dat hoef je Susanne Schraven-Lejuez niet te vertellen. Met haar man Wim heeft ze twee kuddes van in totaal 600 schapen die vanaf volgende maand weer grazen op de heuvel. “Bomen die dood gaan, lage waterstanden en droge zomers. We zien elke dag dat de natuur hier lijdt”, zegt de schaapherder aan de voet van de Sprengenberg.

Maar de grote verkiezingsoverwinning van de BBB noemt ze een welkome opschudding. “Falend beleid kun je niet afschuiven op de minderheid. Laten we nu samen de dialoog aangaan, zonder mensen te criminaliseren omdat ze veehouder zijn.” Haar man Wim knikt. “Hier op het platteland zijn wij – ook de boeren – juist heel begaan met de natuur. Stedelingen hebben daar vaak geen weet van.”

Lijden onder stikstof

De Sallandse Heuvelrug ligt in het hart van Overijssel. Een glooiend landschap met heidevelden en bos dat lijdt onder stikstof. Met de megawinst van BBB, fervent tegenstander van een streng stikstofbeleid, is de vraag of natuurgebieden als de Sallandse Heuvelrug de grote verliezers zijn van de verkiezingsuitslag.

Ecoloog Bart de Haan van Natuurmonumenten zette afgelopen weekend met anderen nog een Route van Verloren Soorten uit in het gebied. “We wilden voor de verkiezingen nog even laten zien dat het helemaal niet meevalt”, zegt hij. De route leidde langs bordjes met allerlei planten en dieren die (bijna) zijn uitgestorven, met overal stikstof als grote boosdoener. Soorten als de korhoen, wulp en zilveren maan.

Betrokken bij het platteland

Laat er geen misverstand over bestaan: De Haan maakt zich grote zorgen over de staat van de Sallandse Heuvelrug. Maar of die zorgen bij hem zijn toegenomen na de verkiezingsuitslag? “Nee”, zegt hij resoluut. “Ik ben ervan overtuigd dat verreweg het grootste deel van de BBB-stemmers niet alleen maar op de rem wil. Zij zijn juist heel betrokken bij het platteland en de natuur.”

Natuurmonumenten werkt veel samen met boeren rondom het natuurgebied. “Er zijn best wat boeren die af willen van de intensieve landbouw. En op korte termijn zal ook deze partij maatregelen moeten nemen, want we hebben nou eenmaal onze handtekening gezet onder belangrijke Europese wet- en regelgeving.”

De Haan verwacht dat samenwerken met BBB wél kan. “De opgave blijft onveranderd en we willen het juist heel graag samen doen met de boeren. Dit is de kans om dat te doen.”

GroenLinks samen met BBB?

Anja ter Harmsel tuurt vanaf het uitzichtpunt over de heide. Ze staat namens GroenLinks op de kandidatenlijst voor de provinciale staten in Overijssel (plek 6) en is fractievoorzitter in de gemeente Hellendoorn. GroenLinks leverde één zetel in, terwijl BBB er in Overijssel zeventien binnensleepte.

“De laatste jaren is dit gebied sterk achteruitgegaan”, zegt Ter Harmsel. “Als we maar geen Amerikaanse toestanden krijgen, waarin de partij alles probeert terug te draaien.” Tegelijkertijd is ze mild. “De BBB is minder stug dan veel mensen denken. Als ik zie hoe Caroline de schouders eronder zet, belooft dat veel goeds.” Kan BBB zelfs samen met GroenLinks gaan besturen in Overijssel? “Dat sluit ik helemaal niet uit.”

Iets verderop, in de gemeente Rijssen-Holten, versloeg BBB zelfs de almachtige SGP. Daar ligt ook natuurmuseum Holterberg. Tot op bepaalde hoogte kan conservator Anton van Beek zich wel vinden in de standpunten van de partij. “Maar aan de andere kant gaat het slecht met de korhoen en de wulp, omdat er geen insecten meer zijn.”

Op voorhand zeggen dat de natuur de grote verliezer is van de BBB-winst? “Als die partij het op een andere manier denkt te kunnen, laat ze het maar proberen. En ze staan toch niet boven de wet?”

