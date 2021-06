Willen jongeren zelf eigenlijk wel een prik? ‘Je doet het niet alleen voor jezelf’

Hugo (17): ‘Je doet het niet alleen voor jezelf’

Voor Hugo van 17, uit Utrecht, is het een uitgemaakte zaak. “Ja, ik zou wel graag een vaccinatie willen als het kan”, zegt hij. “Vooral omdat het me weer veel meer vrijheid zou geven, en omdat ik dan geen stress meer zou hoeven hebben dat ik corona krijg. Ik wil ook gewoon graag op vakantie en nu is dat nog lastig met die PCR-tests. Met een vaccinatie ben ik in één keer klaar.” Dat andere jongeren twijfelen, omdat ze zelf niet zo ziek worden van het coronavirus, snapt Hugo. Maar: “Je doet het niet alleen voor jezelf hè. Met een vaccin is de kans kleiner dat je het virus zelf krijgt, maar ook dat je anderen ermee besmet.”

Fiep (17): ‘Je zult net zien dat jij wél heel heftig corona krijgt’

Ja, onderwijsassistent in spe Fiep (17) denkt dat ze het vaccin wel wil, als het kabinet besluit het advies van de Gezondheidsraad over te nemen. “Ze zeggen wel dat jongeren niet zo ziek worden van corona, maar je zult maar net zien dat jij net degene bent die het wél heftig krijgt”, zegt ze. Bovendien, voor haar studie moet ze ook stage lopen en dan staat ze de hele dag tussen de kinderen. “Voor de klas geeft het vaccin toch wel een veilig idee. Je bent gewoon beter beschermd. En voor de bijwerkingen ben ik niet zo heel bang.”

Sofie: "Ik had gehoord dat je door het vaccin minder makkelijk zwanger zou kunnen worden." Beeld Sofie

Sofie (16): ‘Ik had gehoord dat je minder gemakkelijk zwanger zou kunnen worden’

De 16-jarige Sofie is eventjes verbaasd als ze hoort dat ze misschien binnenkort al aan de beurt is voor een vaccin. “Ik weet eigenlijk nog niet zo goed of ik het wil”, zegt ze dan. “Ik wacht even tot ik de brief krijg en dan ga ik me er goed in verdiepen.” Dat zal ze onder meer doen door de website van de Rijksoverheid te raadplegen. Daar keek ze laatst al even op voor informatie over het vaccin. “Ik had gehoord dat je door het vaccin minder gemakkelijk zwanger zou kunnen worden. Ik heb echt wel een kinderwens - niet nu natuurlijk, maar ooit - dus ik wilde wel zeker weten dat dat niet waar was.”

Jay (16): ‘Ze zouden eigenlijk een persconferentie voor jongeren moeten houden over het vaccin’

“Eigenlijk verdiep ik me niet zo in de vaccins”, zegt de 16-jarige Jay. “Als het verplicht wordt, of nodig is om op vakantie te kunnen, dan neem ik het wel, maar ik houd me er eigenlijk niet zo mee bezig.” Het is ook best lastig, vindt hij, om betrouwbare en gemakkelijk te begrijpen informatie te vinden. “Je hoort zulke gekke dingen. Ze zouden eigenlijk een persconferentie speciaal voor jongeren moeten houden, met wat meer informatie over het vaccin en de bijwerkingen. Want ze willen nu vanaf 12 jaar gaan vaccineren, maar ik denk niet dat kinderen van 12 zelf die keuze kunnen maken.”

