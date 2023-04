Wildwesttaferelen op de T. Rex-markt: ‘Botten worden uit de grond getrokken voor de verkoop’

Wie graag een Tyrannosaurus Rex boven de eettafel wil hangen, kan dinsdag zijn slag slaan in Zürich. Voor het eerst wordt in Europa een T. Rex-skelet geveild. Volgens veilinghuis Koller is het samengesteld uit drie andere skeletten, aangevuld met afgietsels. Trinity, zoals de puzzeldino heet, zou volgens een voorzichtige schatting 6 tot 8 miljoen euro kunnen opbrengen.

Anne Schulp gaat niet meebieden. De paleontoloog bij museum Naturalis in Leiden heeft geen goed woord over voor de manier waarop deze fossielen op de markt komen. Volgens hem ontbreekt basale informatie. Schulp weet waarover hij het heeft, want hij gaf met collega's leiding aan de opgraving van T. Rex 'Trix’ in de Verenigde Staten, het skelet dat nu bij Naturalis staat.

Wat mankeert er aan Trinity?

“Bij slechts een van de drie skeletten – als het er inderdaad drie zijn – zit een groeve-kaart, zo begrijp ik uit de informatie op de website van het veilinghuis. Op een groevekaart is te zien waar elk bot gevonden is. Je kunt daaruit opmaken wat de geologische setting is, uit welke tijd het fossiel komt en hoe het een fossiel geworden is. Het is ook een aanwijzing hoe kansrijk het is dat een verzameling botjes bij één individu hoort.”

Denkt u dat Trinity van meer skeletten komt?

“Als ik lees dat bij twee van de drie geen werk is gemaakt van dit soort basale documentatie, wie zegt mij dan dat er niet nog twee of drie losse rondslingerende botjes meegeleverd zijn? Het lijkt erop dat deze twee skeletten door commerciële verzamelaars uit de grond getrokken zijn. Mensen die een beetje aan het rossen zijn voor wat tandjes en botten voor de markt.”

Wat betekent dat voor de waarde?

“Museaal is dit skelet minder interessant. Je wilt het verhaal van een fossiel vertellen, en er onderzoek naar kunnen doen. Maar over wat het financieel gaat opbrengen... Er is totale gekte op de markt van dinosaurusskeletten. Op een veiling in New York in 2020 bracht een skelet bijna 30 miljoen euro op, maar dat ging om één individu, en dat was uitmuntend gedocumenteerd.

“Je ziet nu ook wildwesttaferelen. In Hongkong zou recent een niet al te compleet exemplaar worden geveild. Daar zaten gipsen afgietsels bij om het skelet compleet te maken, maar die bleken gemaakt zonder toestemming van de eigenaar van die fossielen.

“Je kunt je geld bij wijze van belegging steken in bitcoins, of in dure flessen port, maar wat is er leuker – als je al een paar impressionisten aan de muur hebt hangen – dan een T. Rex-skelet in je biljartzaal? Het is op dit moment wat de gek ervoor geeft. Al kun je, voor die 6 miljoen euro die genoemd wordt, zelf hele leuke opgravingen doen.”

Is het erg, dat deze botten voor de wetenschap verloren lijken te gaan? Of weten we al genoeg?

“We hebben een aardig beeld hoe de T. Rex eruit ziet, maar het is bijvoorbeeld nog steeds een raadsel hoeveel botjes er precies in de staart zitten. Bij de T. Rex die wij opgroeven, hoopten we eindelijk dat mysterie te kunnen oplossen. We legden het werveltje voor werveltje bloot, je zou er een spannend muziekje onder kunnen zetten. Maar helaas, bij de kwetsbaarste botjes in het puntje van de staart hield het op. Iedere vondst kan nieuwe inzichten brengen.

“Daarom wordt er in de paleontologie wel behoorlijk over deze ontwikkeling gebromd, zoals dat eerder al in de kunstwereld gebeurde.”

