Wilde staking uitgebroken bij schoonmakers op Schiphol

Het gaat onder meer om schoonmakers die vliegtuigen schoonmaken. Een wilde staking wil zeggen dat die niet door de vakbond zelf is georganiseerd. Volgens een woordvoerder is FNV dan ook niet direct betrokken. Wel is de bond gevraagd om te bemiddelen in het conflict.

FNV-bestuurder Herrie Hoogenboom praat momenteel met zo’n honderd tot 150 actievoerders die zich hebben verzameld op het plein voor Schiphol Plaza. Ze willen met de FNV’er en een kleine delegatie schoonmakers het gesprek aangaan met Schiphol.

De luchthaven laat weten dat zich op het plein inderdaad een groep mensen heeft verzameld. Dit zou momenteel “geen impact op de operatie” hebben, is alles wat een woordvoerster van Schiphol hierover kan zeggen.