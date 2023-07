Wie voor het eerst een huis wil kopen, zit nu iets minder in de knel

Mensen die voor het eerst een huis kopen, zien hun kansen licht groeien. Weliswaar is de hypotheekrente omhoog gegaan, maar hun inkomens zijn ook gestegen en de huizenprijzen zijn sinds halverwege vorig jaar juist gedaald. Hun concurrenten op de woningmarkt, mensen die al een koophuis hebben en beleggers die een huis kopen om het te verhuren, hielden zich juist gedeisd.

Makelaarsvereniging NVM zette de cijfers op een rijtje. Het afgelopen halfjaar ging 45 procent van de verkochte huizen naar zo’n ‘koopstarter’, tegen 40 procent in de loop van vorig jaar. “Een welkome ontwikkeling", vindt de NVM, “want de afgelopen jaren zat deze groep in de knel op de oververhitte woningmarkt.”

Vooral de gematigder prijzen helpen. Vorig jaar betaalden starters gemiddeld 369.000 euro voor hun huis, nu 329.000 euro. “Dat tikt aan", zegt NVM-bestuurslid Lana Gerssen. Maar zij voegt daar een waarschuwing aan toe. Een alleenstaande met een modaal inkomen (bruto 38.000 euro) kan hoogstens 159.000 euro lenen, en daarvoor is bijna geen enkel huis te koop. Huishoudens met twee keer modaal kunnen slechts 37 procent van de nu beschikbare woningen financieren. “De situatie blijft zorgelijk voor koopstarters die niet beschikken over veel eigen geld.”

Doorstromers huiverig om nu te verkopen

Starters profiteren sterker van die prijsdalingen. Zij zijn niet afhankelijk van de verkoop van hun eigen woning, en hebben die woning dus ook niet in waarde zien afnemen. Doorstromers lopen daar wel tegenaan. Die dalende prijzen maakten hen huiverig om juist nu hun huis te verkopen.

Ook nieuw beleid dat obstakels opwerpt voor beleggers heeft starters geholpen. Allereerst hoeven starters sinds begin 2021 geen overdrachtsbelasting meer te betalen, terwijl die voor beleggers juist omhoog ging van 2 naar 8 procent en daarna zelfs naar 10,4 procent. Maar dat leidde alleen in de eerste maanden van 2021 tot een toename van het aantal starters. De NVM vermoedt een langduriger effect van onder meer de hogere belastingen voor vastgoedbeleggers.

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit bleek vorige maand dat ook de zogeheten opkoopbescherming effect heeft gehad. Die houdt in dat wie een huis koopt er zelf in moet gaan wonen – en daarmee worden beleggers die willen verhuren dus buiten de deur gehouden. Veel gemeenten hebben zoiets ingevoerd, meestal in bepaalde wijken, soms in de hele stad.

Huurders niet geholpen door nieuw beleid

Een belangrijk doel van die wet was om starters meer kans te geven. “En dat is gelukt", stelt onderzoeker Matthijs Korevaar op grond van een studie in Rotterdam. Veel effect op de huizenprijzen had het wegblijven van beleggers trouwens niet.

Wat Korevaar wel zag, is een veranderende samenstelling van de wijken waar die opkoopbescherming was ingevoerd. De bewoners die huurden van een belegger verdienden vaak minder dan de kopers die voor hen in de plaats kwamen. “Die groep huurders wordt niet geholpen door deze maatregel”, concludeert Korevaar.

De NVM laat dit soort effecten op de huurmarkt buiten beschouwing. Veel van haar leden verwachten dat de kansen voor starters voorlopig niet zullen verslechteren. Ook al zijn de huizenprijzen het afgelopen kwartaal weer licht gestegen.

