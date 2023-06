Wie gaat welke provincie regeren? Bekijk hier de tussenstand

Het wil nog niet erg vlotten met de formaties in de provincies. Vooralsnog zijn er vijf van de twaalf coalities gevormd, alle met de grote verkiezingswinnaar BBB aan het hoofd. De partij van Caroline van der Plas maakt serieus werk van haar machtspositie.

Toch lukt het niet overal. In Utrecht en Noord-Brabant begint de formatie opnieuw, vanwege het afhaken van BBB. In Friesland stapte PvdA op het laatste moment uit de onderhandelingen.

De actuele stand van zaken vindt u hieronder:

Frustratie bij Brabantse steden over mislukken landbouwakkoord en provinciecoalitie

De woningbouw in Noord-Brabant dreigt hoe langer hoe meer in het slop te raken. De zeven grootste gemeenten uiten hun zorgen in een brief aan de provincie, als reactie op de mislukte coalitievorming.