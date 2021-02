Wethouder te water in het buitenbad van Bennekom

De mensen, zegt wethouder Peter de Pater, snakken naar ‘een escape’. “Nieuwe moed om ertegenaan te kunnen.” Terwijl hij badslippers en een handdoek bij elkaar zoekt, hebben we in zijn huis in Ede (een witte woning met een halfhoog hek en een camera aan de gevel) nog tijd voor koffie. Het weerbericht rept van sneeuw en ijzel, maar straks gaat De Pater te water, in het buitenbad van Bennekom.

In heel het land, weet de wethouder, klinkt tijdens de lockdown de wens om buiten te zwemmen. De thuiszittende mens wil bewegen, als een vis in het water. Van Dronten tot Den Helder openen zwembaden de poorten. Openluchtbad De Vrije Slag in Bennekom wendde zich tot de gemeente Ede: nu binnensport vanwege het virus niet is toegestaan, zou dan het buitenbad open mogen, máánden voor het zomerseizoen?

“Jaaa, dat is ondernemersgeest”, zegt wethouder De Pater (45) vergenoegd. “Een beetje gekkigheid.”

Maar als bestuurder moet hij kijken naar de kosten. Zo’n bad verwarmen in de winter, wat kost dat niet? In tijden van corona heeft de gemeente daar geen potje voor. “Maar het zwembad had een goede businesscase.” Per uur zijn er honderd zwemmers welkom, die ieder 6 euro betalen. En er gelden protocollen: afstand houden, niet douchen, de kiosk blijft gesloten. De Pater liet zich overhalen om op de vroege zaterdagochtend de opening te verrichten, met een plons. “Als wethouder krijg je leuke evenementen in de schoot geworpen.”

We stappen in zijn Lexus. Twintig jaar had hij een bouwbedrijf, vertelt De Pater. Dat komt van pas als wethouder van ruimtelijke ontwikkeling. “Portefeuille asfalt en stenen”, lacht hij hardop. Hij verhaalt van de nieuwe Edese rondweg, “en navenante infrastructuur”. Ook sport en recreatie zijn De Paters verantwoordelijkheid. “Zelf doe ik aan mountainbiken, als een dolle. Ede is één grote buitensportaccommodatie.” Laatst kreeg hij vragen over actualisatie van het oliebollenkramenstandplaatsenbeleid. Maar daar gaat hij dan weer níet over.

Peter de Pater verklaart het zwembad voor geopend. Beeld Emiel Hakkenes

We rijden Bennekom binnen. De Pater wijst naar wandelaars met rugzakken. “Daar lopen de zwemmers, hoor.” Bij de ingang van De Vrije Slag staat een rij wachtenden, mondkapjes op en regenkleding aan. Het zwembadwater dampt in de koude buitenlucht. De wethouder krijgt een badjas aangeboden en een microfoon in de handen gedrukt. “Het is februari”, speecht hij, “en we verklaren het zwembad geopend.” Gejuich van de zwemmers in het water.

De badjas gaat uit, de bril blijft op, en De Pater springt in het bad. Baantje heen, baantje terug, lachen naar de camera van de lokale omroep.

Beeld Emiel Hakkenes

Beeld Emiel Hakkenes

Zelf merkt hij weinig van het virus, vertelt de wethouder, afgedroogd en aangekleed, bij warme chocolademelk. “Corona is een afschuwelijke exercitie, maar het levert ook positieve zaken op. Het maakt ons bekwaam in zelfbeheersing en wilskracht. We bouwen aan hoop, dat zie je hier bij het zwembad: allemaal lachende gezichten, en ik negen camera’s op mijn snufferd.”

Verslaggever Emiel Hakkenes reist door Nederland en peilt de stemming.

