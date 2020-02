Westerdam-passagiers leefden als in een gouden kooi. ‘Maar we zijn gezond, we komen wel thuis’

Joep en Neline waren helemaal niet van plan naar Cambodja te reizen. Desondanks zijn de twee Nederlanders blij dat hun cruiseschip, de Westerdam, afgelopen vrijdag aanlegde in Sihanoukville. Het was de enige haven in de regio waar het schip welkom was. “Het was een odyssee. We gingen van links naar rechts zonder ergens een haven aan te doen”, zegt Joep in het luxe hotel in Phnom Penh waar zij nu verblijven.

Dat de Westerdam elders niet aan mocht leggen, had alles te maken met het coronavirus dat zich vanuit Wuhan verspreid heeft. Na een massale infectie op een ander cruise-schip was er angst dat ook de Westerdam, dat in Singapore aan zijn reis begon en in Hongkong mensen liet in- en ontschepen, het virus zou meevoeren.

In Taiwan mocht het schip nog kort aanleggen. Joep: “Maar we moesten daar snel vertrekken, omdat Taiwan het niet veilig vond. We hadden er de pech dat onze boot naast een cruiseschip lag dat bewezen besmettingen had.”

Laconieke houding Cambodja

De Filippijnen, Zuid-Korea, Japan en Thailand stuurden de Westerdam eveneens weg, ook al kende het schip nog geen besmettingen. Alleen Cambodja gaf toestemming. Anders dan de buurlanden heeft Cambodja een nogal laconieke houding tegenover het coronavirus. Premier Hun Sen verkondigde meerdere malen dat niet het virus, maar angst het echte gevaar is. Het land telde vooralsnog slechts één besmetting. Omdat die persoon inmiddels is genezen, is Cambodja volgens de premier coronavirusvrij.

Toch ging het mis. Tijdens een tussenstop in Maleisië, onderweg van Pnom Penh naar huis, bleek een Amerikaanse passagier van de Westerdam besmet te zijn. Passagiers die nog op het schip waren of al in Phnom Penh waren aangekomen, werden in quarantaine gezet. “Dan zie je paniek en angst ontstaan”, vertelt Joep. “Het dreigde uit de hand te lopen, want stel dat er hier besmettingen waren geweest. Wij knepen ’m wel.”

Leven in een gouden kooi

Cruisegangers werden alsnog massaal getest. Ook dat ging niet vlekkeloos. “Er werden mensen opgeroepen die al in Nederland zaten, en op een zeker moment kon men de uitslagen niet linken aan de personen. Op een sample stond bijvoorbeeld niet Piet van Dijk, maar alleen Van. Dat is natuurlijk lastig.”

Het was als een gouden kooi, zegt Joep. “Prachtig zwembad, 50 dollar per persoon per dag om te eten en te drinken. Maar je bent continu alert. Je slaapt licht, mensen worden geïrriteerder. Het is een rare situatie.”

De quarantaine was verre van waterdicht. De ontbijtzaal en het zwembad van het hotel bleven beschikbaar. En op maandag, nog voor alle resultaten van de testen bekend waren, namen de Cambodjaanse autoriteiten een groep passagiers mee op een rondrit door de stad.

Joep en Neline waren niet bij die stadstour. De twee zijn volgens de testen niet besmet. Maar na het incident in Maleisië is het voor hen lastig het land te verlaten. Verschillende luchthavens in de regio weigeren Westerdam-passagiers. “Mensen vertrokken hier en kregen een certificaat dat ze gezond zijn. Maar op een gegeven moment kwamen ze terug met hun koffers”, zegt Neline.

Toch vertrouwen de twee op een goede afloop. Joep: “Het komt goed. We zijn gezond, we komen wel thuis.”

