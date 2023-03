Werken met ‘passie’ is modieus en riskant

‘Arts bedrijfsgeneeskunde met passie.’ ‘PHP developer met passie voor coding!’ ‘Tegelzetter (regio Lexmond) met Passie.’ Zomaar drie onlineadvertenties voor werkzoekenden. Wie erop wil reageren, moet wel gepassioneerd zijn - of ze nu tegels gaat zetten, burnouts behandelen of PHP developen. Duizenden bedrijven zoeken, nee, hunkeren naar gegadigden mét passie.

Dat is nieuw, blijkt uit een analyse van maar liefst 200 miljoen vacatureteksten door Harvard Business School. Van 2007 tot 2019 groeide het aandeel annonces dat passie verlangt van een op de vijftig naar een op de zes.

Daarin schuilt een gevaar, waarschuwen de onderzoekers. Want de ene passie is de andere niet, de verwachtingen erover lopen uiteen. Werkgevers denken aan de resultaten die de gepassioneerde nieuwe kracht gaat boeken, die nieuweling zelf denkt eerder aan arbeidsvreugde en zelfontplooiing. Dat hoeft elkaar niet te bijten, maar kan tot botsingen leiden.

Meer feiten, minder passie

Als de nieuwe werknemer eenmaal binnen is, dreigen conflicten over hoeveel uur die geacht mag worden over te werken. Jij was toch zo gepassioneerd? En wat, als de geestdriftige nieuwe tegelzetter net zoveel tegels zet als die introverte, stille collega?

De Harvard-onderzoekers bevelen werkgevers aan hun vacatureteksten wat minder onstuimig te maken en gewoon te melden wat het vak vraagt. Meer feiten, minder passie.

Misschien kunnen de onderzoekers ook bij hun werkgever langs gaan. Studenten die zich aanmelden voor Harvard University krijgen namelijk de tip: ‘Wees gepassioneerd!’

