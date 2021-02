Werken in winterweer: ‘Als ik met mijn vuilniswagen tegen die auto tik, is die auto weg’

Elkin Foster (26) vuilnisman in Utrecht: Die wagen begon meteen te glijden

Met moeite trekt Elkin Foster een bevroren zak afval uit een vuilnisbak in de Utrechtse wijk Ondiep. De zakken vriezen met dit weer vaak vast aan de containers. Onhandig is dat wel een beetje, maar gelukkig mag Foster vandaag de vuilniswagen besturen. Of nouja, gelukkig. “Zondag besefte ik dat ik deze week met een vuilniswagen van ruim 15.000 kilo moet gaan rondrijden over spekgladde wegen”, legt hij zijn zenuwen uit. “Als ik daarmee een auto tik, is die hele auto weg.” In bed hield het hem wel even wakker. Zitten er eigenlijk wel winterbanden onder de vuilniswagen, ging hij zich plots afvragen.

Ook bij zijn collega’s ging het nergens anders over. De vuilnisvrouwen en -mannen delen in de kantine tips over gevaarlijk gladde straatjes en bochten die Foster beter kan mijden. In de zes jaar dat hij dit werk doet heeft het wel vaker gevroren. Maar niet eerder moest hij dan ook de wagen besturen.

Dat vraagt om opperste concentratie en een goede testrit. Of de wagen snel zou slippen heeft hij op de ingepekelde weg bij het afvalstation meteen uitgeprobeerd. Even gas geven en dan goed de rem indrukken, zo doet hij dat. “Die wagen begon meteen te glijden.”

En dus rijdt hij stapvoets. “Het is spannend maar niet eng”, zegt de goedlachse Foster. Op de kou is hij goed voorbereid. Gevoerde laarzen, thermosokken, thermohandschoenen, een dikke donkerblauwe muts met het gemeentelogo en een gevoerde jas houden hem warm. Hij grijnst. “Ik ben gekleed op een Siberische winter.”

Er zijn op straat vaak mensen die hem iets warms aanbieden. Aan de andere kant zijn er ook veel Utrechters die last lijken te hebben van coronastress. “Mensen zijn de afgelopen maanden sneller op hun teentjes getrapt, ook in het verkeer. Boze gezichten, middelvingers uit het raam, dat soort dingen.”

Terwijl hij dat zegt begint een vrouw op de fiets tegen hem te schreeuwen, hij moet aan de kant. “Rustig aan mevrouw", zegt hij. De vrouw mompelt onverstaanbaar. Hij moet lachen. “Zo gaat dat dus.”

Heleen Lansink (41) boerin in Haaksbergen: Alles om de melkrobot warm te houden

Het is billenknijpen voor boerin Heleen Lansink uit Haaksbergen deze week. De jachtsneeuw vloog zondag de koeienstal in en dwarrelde neer op het veevoer. En voer met sneeuw, dat vinden de melkkoeien niet lekker, bovendien krijgen ze er diarree van.

Het familiebedrijf van Lansink heeft de stal als de wiedeweerga winterproof gemaakt. Zeilen om de nok van de stal dicht te maken en een rondpompsysteem om het drinkwater van de 130 koeien in beweging en op temperatuur te houden. “Als het vriest, bevriest het drinkwater ook”, legt ze uit. “Een jaar of tien geleden is de leiding daardoor op vijftien plekken gesprongen. Op al die plekken spoot drinkwater de stal in, de beesten hadden niets te drinken.” Een wijze les.

Ook aan het ingekuilde gras dat de melkkoeien in de winter eten zitten uitdagingen in winterweer. Dat gras ligt buiten op een grote bult, daar wordt zand overheen gegooid om het te conserveren. Dat zand moest ze er snel vanaf halen, want zodra het vriest is dat maar lastig, legt ze uit. “Dan breekt het aan brokken.”

Maar de allergrootste uitdaging is de melkrobot, als die bevriest kunnen de koeien niet gemolken worden. En daar kunnen de koeien een uierontsteking van krijgen. Om dat alles te voorkomen staat er nu een heteluchtkanon bij de machine. Ondertussen is het sneeuwschuiven op het erf met de trekker, anders kan de tankwagen die de melk komt ophalen het erf niet op.

Door het winterwerk loopt Lansink de hele dag buiten. “We hebben voor onszelf en onze vier kinderen al het thermo-ondergoed uit de kast getrokken, net als mutsen en sjaals. Aan het einde van de dag is het in huis een ontplofte bende", zegt ze lachend over de berg natte kleren die dan voor de houtkachel hangt.

Haar kinderen hebben de tijd van hun leven in de sneeuw, vertelt ze. Dat vindt ze dan ook wel weer mooi om te zien. “Het is wat extra werk, maar we genieten er ook van.”

