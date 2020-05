Welke maatregelen worden vanaf juni versoepeld?

“We vinden het verantwoord om de stappen te zetten die we twee weken geleden aankondigden in de routekaart", aldus Rutte dinsdagavond op de persconferentie.

De versoepelingen vanaf 1 juni in het kort - Buiten mag straks weer in grotere groepen worden samengekomen, mits iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar bewaart. De regel is nu nog dat afspreken met drie of meer personen is verboden. - In publieke gebouwen mogen maximaal dertig personen bij elkaar komen, exclusief personeel. Ook hier geldt de afstandsregel. Dit is enigszins goed nieuws voor bioscopen, theaters en concertzalen, die eerder te horen kregen dat het om dertig personen ínclusief personeel zou gaan. Het maximale aantal bezoekers voor musea en monumenten is afhankelijk van de grootte van de gebouwen. - Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal dertig bezoekers, die anderhalve meter afstand houden. - Ook voor de horeca geldt een maximaal aantal bezoekers van dertig, exclusief personeel. Op het terras buiten geldt geen maximum. Gezinnen mogen bij elkaar zitten en hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren. De horeca mag niet eerder open dan 1 juni, 12.00 uur ‘s middags. - Het voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Een week later gaan de basisscholen weer op volle kracht draaien, net als de buitenschoolse opvang. - Het openbaar vervoer gaat zoals eerder aangekondigd rijden volgens een reguliere dienstregeling, mondkapjes worden verplicht. Op het niet dragen ervan komt een boete van 95 euro. - Wie 13 jaar of ouder is, moet vanaf 1 juni verplicht een (niet-medisch) mondkapje dragen in het openbaar vervoer. Wie dit niet doet, kan een boete van 95 euro krijgen. - Vanaf 25 mei wordt de bezoekregeling voor verpleeghuizen verruimd, vanaf 15 juni wordt de bezoekregeling in zorginstellingen in het hele land versoepeld.

Het onderwijs

Zo gaan de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open - nu zijn de de scholen in het basisonderwijs nog gedeeltelijk toegankelijk. Middelbare scholen mogen vanaf 2 juni weer open - na Pinksteren - op basis van de anderhalvemeter-regel. Er moet fysiek onderwijs worden gegeven, een mentoruurtje geven is niet de bedoeling. De scholen zijn voorzichtig blij, blijkt uit een reactie.

Terrassen, café's en restaurants mogen eveneens open, vanaf 1 juni, om 12.00 uur 's middags. In alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn, geldt een maximum aantal personen: dertig. Wel moeten hier - en in alle andere publieke locaties zoals theaters, bibliotheken en bioscopen - de anderhalve-meter-regels in acht worden genomen. Hoe het in de horeca precies zit, leest u hier.

Uitgaansgelegenheden

Feestcafé's en clubs blijven nog wel dicht - hier is het risico op besmetting nog te groot. Ook houdt het kabinet vast aan de datum van 1 juni. “We hebben serieus en lang gesproken over openstelling tijdens het lange Pinksterweekend”, aldus Rutte. “De opening van de horeca is een spannende stap, en we moeten oog hebben voor het grote geheel.”

Musea, restaurants en bioscopen gaan ook weer open, uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen en slechts voor beperkte groepen. Een verandering in de plannen is dat personeel van restaurants of bioscopen niet meetelt voor het maximale aantal mensen dat ergens binnen is. Het openbaar vervoer rijdt volgens een normale dienstregeling, op 40 procent. Vanaf 1 juni is een mondkapje voor mensen vanaf dertien jaar verplicht. Wie geen mondkapje draagt, kan een boete van 95 euro tegemoetzien.

Verpleeghuizen & zorginstellingen

Minister Hugo de Jonge zei dinsdag dat de bezoekregeling voor mensen in zorginstellingen worden uitgebreid. Vorige week werd een proef gehouden in 26 verpleeghuizen, en die beviel. Bezoek in het verpleeghuis kan daarom vanaf 25 mei weer, al blijft dat bezoek beperkt tot één bezoeker per persoon. 15 juni moet het mogelijk zijn om in alle instellingen in het land bezoek te ontvangen. “Een terugkeer naar meer nabijheid dus, in alle sectoren waar die afstand zo onnatuurlijk voelde”, aldus De Jonge.

De Jonge zei verder dat zijn doel is om ‘maximaal’ te testen op het coronavirus. Volgende maand, in juni en mogelijk vanaf 1 juni, kan iedereen met klachten zich laten testen, is de bedoeling. “We liggen op schema", aldus De Jonge. Wie een test wil laten doen, kan naar de lokale GGD. Daarvoor kan een landelijk nummer worden gebeld, een bezoekje aan de huisarts is niet meer nodig. “Doe het vooral als je klachten hebt, doe het ook zo snel mogelijk.” Er wordt bij een positieve test ook een contactonderzoek gehouden.

Het coronadashboard

De kans is groot dat er vanwege de versoepelingen nieuwe besmettingen bijkomen. Daarom kondigde minister De Jonge het zogenoemde ‘coronadashboard’ aan, met, net als in een auto, verschillende metertjes, wijzertjes en controlelampjes. “Die geven aan hoe hard we gaan en hoeveel kilometer we nog kunnen voor de tank leeg is. En met allerlei lampjes - die onder andere zullen waarschuwen als het te druk is, als de infectie zich te snel verspreid, en waar dat gebeurt. Op basis van al die gegevens weten we wanneer, waar en hoe hard we op de rem moeten trappen.”

Dat dashboard wordt momenteel in samenwerking met het RIVM ontwikkeld. “Het is werk in uitvoering, maar het moet uiteindelijk ook regionale besluitvorming mogelijk maken”, aldus De Jonge.

‘Blijf allemaal nadenken’

Gelukkig, zei premier Rutte, is Nederland een land met meningen. “Dat is na de presentatie van onze routekaart ook volop gebeurd. Als beroepsgroep A wel aan de slag mag, waarom dan beroepsgroep B niet, kregen wij als vraag? Maar we moeten oog houden voor het grote geheel. Elke versoepeling betekent meer drukte op straat. Daarom kan niet alles ineens open. Daar zit geen waardeoordeel in, maar wel een risico-afweging. Een tweede lockdown is veel slechter voor de economie.”

Eerder zei Rutte dat hij strenge coronamaatregelen snel maar verantwoord wil terugdraaien. Alleen als genomen versoepelingen niet voor problemen zorgen voor de samenleving en de zorg, dan kunnen er meer stappen worden ondernomen op de ‘routekaart’ die het kabinet bij de vorige persconferentie begin mei aankondigde. Vooralsnog loopt alles ‘volgens plan’: het aantal besmette patiënten neemt niet al te hard toe, de ic-bezetting daalt en de bezoekjes aan de kapper zorgen niet voor problemen.

“We vragen iedereen te blijven nadenken”, aldus Rutte. “Houd je aan de afspraken, de piek op de ic’s ligt pas een maand achter ons. We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten waakzaam blijven.”

Lees ook:

Het dilemma van Rutte: hoe houd je een paard in bedwang zonder teugels

Voor het kabinet breekt een heel spannende fase aan. De controle is nu deels uit handen van het kleine crisisteam, terwijl de druk op Rutte en zijn mensen iedere dag oploopt. Sinds de premier op 6 mei zijn ‘routekaart’ aankondigde, van 1 juni, naar 1 juli naar 1 september, is het bal.