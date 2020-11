Weggekropen in het Witte Huis verdampt Trumps voorsprong. ‘Dit is zo symbolisch voor de president’

Aan de andere kant van het hek is het Witte Huis zichtbaar, op donderdagavond van onderaf verlicht. Daar zit Donald Trump, net als de meeste Amerikanen vermoedelijk aan beeldschermen gekluisterd om het tellen van de stemmen bij te houden.

“Dit is zo symbolisch voor deze president, voor zijn verhouding tot de mensen”, zegt de 30-jarige Emery Heartston. Sinds verkiezingsdag komt ze hier dagelijks naar het plein. “Het is genoeg geweest. We hebben een regering nodig die wil werken aan meer gelijkheid.” Heartston, freelance consultant, kwam geregeld ook aan de andere kant van het hek voor opdrachten voor de overheid. “Wat er ook gebeurt, iedereen zal zich moeten realiseren dat pakweg de helft van de kiezers voor Trump heeft gestemd. Het land is immens diep verdeeld. Dus er is enorm veel werk te verrichten.”

In Washington DC stemde bijna 95 procent voor Biden en dat merk je hier op straat. Het anti-Trumpsentiment is sterk. Intussen zit de president nu al dagen verschanst in het Witte Huis, afgesloten van deze stad die massaal tegen hem is. Zijn contact met de buitenwereld is een twittertijdlijn die grotendeels geblokkeerd wordt vanwege omstreden uitspraken. Op donderdagavond geeft hij een speech waarin hij zonder bewijs de Democraten beschuldigt van corruptie en het stelen van stemmen.

‘De echte verandering moet uit onszelf komen’

“Trump gedraagt zich als een autoritaire leider. Een mini-Mussolini,” zegt de 67-jarige Candy Miller erover. Deze dame met zilvergrijs haar is een gepensioneerd zorgmedewerker. “Trump zal proberen de uitkomst juist zelf te stelen. Dat wisten we van tevoren. Hij spreekt over ‘zijn’ Hooggerechtshof. Hij zal alles proberen om daar te kunnen blijven.”

Iets verderop op het plein staat de 27-jarige Patricia Catherima te zingen, een zwarte vrouw met blauwgeverfde vlechtjes. Ze heeft een microfoon en een minispeaker meegenomen. Ze hoopt dat Trump eruit gaat, maar verwacht niet dat het land gelijk zal helen met Joe Biden in het Witte Huis. “De echte verandering moet uit onszelf komen, hier op straat.”

Op vrijdagochtend neigen verschillende swing states steeds meer richting winst voor Joe Biden. Al vroeg verzamelen zich de eerste demonstranten weer op het plein voor het Witte Huis. De muziek wordt aangezet. De 39-jarige Fred Walker vertelt dat hij vanmorgen uit Baltimore hiernaartoe is gereisd. “Ik ben hier opgegroeid, maar dit is niet meer het DC zoals ik het kende. Toen Obama aan de macht was, hoefden hier geen hekken te staan. Hij deed tenminste iets voor de gemeenschap, was er zelf deel van.”

Niet voor Biden, maar tegen Trump

Auto’s rijden toeterend voorbij, waaronder een pick-up met in de laadbak een houten protestbord. ‘Ga naar huis Trump’. Het levert juichende demonstranten op. Verderop staan twee oudere mannen op straat met afhaalbekers koffie. De 60-jarige Kevin Blanch, die momenteel promotieonderzoek doet over kernenergie, zegt: “Let op: je hoort hier niemand voor Biden juichen. De Democraten moeten beseffen dat hun stemmen niet voor Biden zijn; het zijn stemmen tegen Trump. De protestbeweging Black Lives Matter heeft de Democraten veel winst opgeleverd.”

Terwijl Biden nu ook een voorsprong krijgt in swing state Pennsylvania, komt de 30-jarige student Jeff Hunt aangelopen met een kartonnen bordje in zijn hand: ‘De nachtmerrie is voorbij’. Hij gaat voor het hek staan, al overtuigd van winst voor Biden. “We kunnen de leugens en de corruptie achter ons laten”, zegt hij. “Trump zal nog proberen de uitkomst aan te vechten, maar het is voorbij. Nu kunnen we weer een voorbeeld worden voor de rest van de wereld.”

