Weer een record aan diggelen: warmste 26 juli ooit gemeten

De records van donderdag zullen vandaag waarschijnlijk net niet gebroken worden. Het warmterecord van Nederland staat op 40,7 graden en werd donderdag gemeten in Gilze-Rijen. In De Bilt was het donderdag de warmste dag ooit met 37,5 graden.

Officiële hittegolf

Doordat het kwik in de nacht van donderdag op vrijdag niet onder de 25 graden is gezakt, is er officieel sprake van een hittegolf. Vrijdag is de vijfde dag op rij dat het warmer is dan 25 graden, waarvan drie dagen de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden is geweest.

De nacht van donderdag op vrijdag was gelijk ook de warmste nacht ooit gemeten. In De Bilt bleef het kwik aan het eind van de nacht, doorgaans het koudste moment, steken op 22,9 graden. Het was de eerste officiële tropennacht van dit jaar en de zevende sinds 1901, meldt Weeronline. De oude warmterecords stonden op 27 juli vorig jaar.

Gedurende de dag blijft de waarschuwing van het KNMI voor extreme hitte van kracht. Code oranje geldt al sinds dinsdag voor het hele land, behalve de Wadden. Vanaf zaterdag zal de temperatuur onder de 25 graden zakken, waarmee een einde komt aan de hittegolf.

Problemen op het spoor en bij bruggen

Doordat het voor de derde dag op rij heet is, stijgt de kans op problemen met de trein, het spoor of de technische onderdelen daaromheen. Donderdag schrapte de NS op twee trajecten een aantal ritten. Systemen hadden storingen gekregen doordat treinen urenlang bloot waren gesteld aan extreme temperaturen. Daardoor was minder materieel beschikbaar. Vrijdag is het aantal intercity's verder teruggeschroefd. Door de hitte is er vaker en langer onderhoud nodig aan treinen.

Door de hoge temperaturen is de Merwedebrug in de A27 uitgezet, waardoor het beweegbare deel niet meer goed dicht of open kan. De brug wordt sinds donderdag gekoeld om verdere problemen te voorkomen. In beide richtingen is voor de veiligheid van de wegwerkers een rijstrook afgesloten en is de maximale snelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur. De Merwedebrug kan voorlopig niet open voor hoge schepen. De overige scheepvaart ondervindt geen hinder.

NVWA controleert extra op dierenwelzijn

De NVWA heeft het ‘Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen’ met drie dagen verlengd tot en met zondag. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voeren extra controles uit om te zien of veehouders zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Ook worden veetransporteurs extra gecontroleerd.

De veesector heeft afspraken gemaakt dat dieren niet mogen worden vervoerd bij temperaturen boven de 35 graden. “Deze norm in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen geldt bij aanvang en onderweg en is dus niet afhankelijk van de temperatuur bij het KNMI in De Bilt. Bedrijven moeten hier tijdens warme dagen dus extra aandacht voor hebben bij het plannen van veetransporten”, aldus de NVWA.

Het dierentransport bestaat vooral uit de gang van de boerderij naar het slachthuis. Om tijdens het transport en tijdens het wachten in de vrachtwagen bij het slachthuis de heetste periode van de dag en temperaturen boven de 35 graden te vermijden, passen veel slachthuizen hun slachttijden aan.

Op onderstaande kaart van Weerplaza worden de temperaturen bijgehouden (als de kaart niet goed zichtbaar is, klik dan hier).