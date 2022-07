Week 1: pluimveehouder Dik van der Zande is hét symbool van een gebroken provincie

Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. Hij observeert de parlementaire enquête vanaf de zijlijn.

Dik van der Zande, pluimveehouder te Woltersum, was deze week niet opgeroepen als getuige in de aardgasenquête. Maar buiten de schijnwerpers stond hij symbool voor een gebroken provincie.

Twaalf betrokkenen hoorde de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen tot nu toe. De Groningse Annemarie Heite, vrijdagmiddag de laatste getuige voor het zomerreces, had gezien wie er vóór haar plaatsnamen in die eenzame stoel, en gehoord wat zij onder ede verklaarden, vijf dagen lang. Haar provinciegenoten De Muinck en Nijhoff, mannen op leeftijd die geëmotioneerd verhaalden van jarenlange mijnbouwellende. De wetenschappers Roest en De Waal, die vergeefs de klok hadden geluid. Oud-gasbaas Verberg en voormalig minister Jorritsma, die veel niet meer wisten, maar bezwoeren dat al het overige in hun tijd correct was verlopen. De heren van Shell en de Nederlandse Aardoliemaatschappij, die met de gevaren van de gaswinning bekend bleken, en ze ‘aanvaardbaar’ hadden geacht. Hoogleraar Postmes, die het verdriet van Groningen wetenschappelijk had vastgesteld.

Was Dik van der Zande een van hen geweest, dan had hij verteld over het instorten van de achtergevel van zijn schuur. Het gebeurde woensdag, tijdens het verhoor van Jorritsma. De kippen bleven ongedeerd, maar tussen dak en maaiveld gaapt nu een gat van acht bij vijftien meter.

Hij had de gevel zien doorbuigen, en dit gemeld bij de instanties voor de gaswinningsschade, vertelde Van der Zande de regionale omroep. Inderdaad, bevestigden de instanties, het instortingsgevaar was hen bekend. Een ‘versterkingsadvies’ bevond zich ‘in de afrondende fase’.

De Haagse verhoren van deze week, vond Annemarie Heite, toonden de kloof tussen systeem en mens. “Men luistert en luistert en gaat weer naar huis”, ervoer Dik van der Zande. “Wij hebben jaren het gevoel gehad dat men ons liet stikken.”

