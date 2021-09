We kunnen straks alleen nog met een QR-code naar theater en café

Even uit eten in een restaurant: coronabewijs laten zien. Een drankje op het terras: coronabewijs. Naar het theater of bioscoop: coronabewijs.

De bestrijding van de covid-crisis gaat een nieuwe fase in. Vanaf zaterdag 25 september is voor iedereen vanaf 13 jaar een coronapas noodzakelijk voor toegang tot horeca en culturele instellingen. Een deel van het kabinet, onder wie premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge, heeft dit volgens bronnen in Den Haag zondag in het Catshuis afgesproken. De details worden dinsdagavond tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

De Jonge liet begin deze maand al doorschemeren dat het verplichten van zo’n bewijs op drukke plekken nodig kan zijn. Hij wees op het aantal van 1,8 miljoen Nederlanders dat (nog) niet volledig is gevaccineerd. Daardoor blijft het virus rondgaan en kan de zorg dit najaar weer overbelast raken.

Een coronabewijs betekent dat iemand gevaccineerd moet zijn, of hersteld van het virus of recent negatief getest. Een deel van het openbare leven is straks dus alleen toegankelijk via een QR-code op de telefoon.

Moment om te markeren

Het kabinet denkt dat dit de enige manier is om dat andere belangrijke besluit te kunnen nemen: het loslaten van de anderhalvemetermaatregel. Vanaf 25 september verdwijnt overal de plicht om afstand van elkaar te houden. In de praktijk heeft een deel van de bevolking al afscheid genomen van deze maatregel; toch is dit een moment om te markeren. De anderhalvemetersamenleving is een begrip geworden. De afstandsmaatregel maakte bij de invoering, voorjaar 2020, direct duidelijk hoe ernstig de crisis was. Van Dale riep het uit tot woord van het jaar.

Dit voorjaar zei minister De Jonge nog dat hij goede hoop had dat deze maand nagenoeg alle beperkende coronamaatregelen zouden kunnen verdwijnen, inclusief de mondkapjesplicht. Die hoop blijkt ijdel. Het kabinet zal dinsdagavond naar alle waarschijnlijkheid bekendmaken dat mondkapjes in het openbaar vervoer voorlopig verplicht blijven. De verwachting is dat het steeds drukker wordt in de treinen, metro’s en trams, zeker nu meer mensen op kantoor gaan werken. Straks zitten ze weer ‘als haringen in een ton’ in het ov, zei minister De Jonge afgelopen vrijdag. Hij wil voorkomen dat reizigers daar onnodige risico’s lopen. “Ik denk dat mensen met een zwakke immuunrespons – die wel gevaccineerd zijn, maar bij wie dat misschien minder goed aanslaat – er niet zo blij mee zijn dat ze tegen iemand aangeplakt staan die de hele tijd in hun nek staat te ‘aerosolen’.”

Het Outbreak Management Team (OMT), de groep wetenschappers die adviseert over coronabeleid, heeft het kabinet aangeraden om het coronabewijs breed in te voeren. Voor terrassen worden bijvoorbeeld geen uitzonderingen gemaakt, omdat handhaving dan ingewikkeld wordt.

Somber nieuws voor het nachtleven

Nachthoreca kan dinsdag somber nieuws verwachten. Het kabinet blijft bij het standpunt dat cafés en disco’s tussen 0.00 en 6.00 uur gesloten moeten blijven. In hoeverre er meer ruimte komt voor grootschalige evenementen, is nog onduidelijk. Het kabinet overlegt daar maandag verder over.

Het verplichten van een coronabewijs ligt uiterst gevoelig. Nu wordt hier alleen nog om gevraagd bij grotere evenementen en voor toegang tot vliegtuigen. Straks zal de coronapas een belangrijk instrument worden om te kunnen blijven uitgaan.

Critici, ook in de Tweede Kamer, vinden dat het kabinet mensen op deze manier dwingt om zich te laten vaccineren. Er dreigt een tweedeling te ontstaan tussen diegenen die zich wel hebben laten inenten en diegenen die dat om religieuze of andere (principiële) redenen niet doen. Het kabinet ontkent dat dit gevaar er is, omdat horeca en culturele instellingen ook te bezoeken zijn met een negatief testbewijs.

Aanvankelijk was De Jonge van plan om mensen te laten betalen voor deze tests, maar daar is hij, vanwege de grote weerstand, op teruggekomen. De komende tijd blijven deze testbewijzen gratis.

