Wat weten we nu over de corruptieverdenking in het Isala-ziekenhuis?

Het corruptieonderzoek naar twee cardiologen van het Isala-ziekenhuis is in volle gang. Wat is er inmiddels bekend, en hoe wordt corruptie bij artsen eigenlijk voorkomen? Vijf vragen.

Wie zijn er verdacht?

Het gaat om twee cardiologen die nog bij het Isala- ziekenhuis in Zwolle werken. In afwachting van het onderzoek is hen de toegang tot het ziekenhuis ontzegd. Volgens de Volkskrant en NRC worden er daarnaast drie cardiologen verdacht die vroeger voor het ziekenhuis werkten.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), die het strafrechtelijke onderzoek leidt, wil dat niet bevestigen. De FIOD bracht in juni slechts naar buiten dat er in deze corruptiezaak tien locaties in Nederland, Duitsland en Curaçao zijn doorzocht, en dat er panden en grond in beslag zijn genomen.

Wat is de verdenking?

De verdachten zouden jarenlang ‘betalingen hebben ontvangen van een leverancier van medische hulpmiddelen in ruil voor een voorkeursbeleid voor hun producten’, volgens de FIOD. Ze zouden via ‘internationale constructies’ miljoenen euro’s hebben ontvangen.

NRC meldt op basis van eigen onderzoek dat het daarbij draait om de Duitse fabrikant Biotronik, dat pacemakers en thuismonitorsystemen voor hartpatiënten levert. Het bedrijf maakt ook ICD’s, een soort defibrillators die in het lichaam van de patiënt worden geplaatst en schokjes geven als het hart hapert.

Isala plaatst volgens NRC zesduizend ICD's per jaar. Dat is 10 procent van het totaal in Nederland, en meer dan enig ander hartcentrum. Hoeveel van die ICD’s geleverd worden door Biotronik, is niet bekend.

Hebben patiënten schade geleden?

Of de verdachte artsen patiënten ook ten onrechte een ICD hebben gegeven, is niet bekend, en ook lastig te zeggen: ICD's worden vrij vaak geplaatst, ook ter preventie. Daar is de laatste jaren veel discussie over. Landelijk krijgt 8 procent van de patiënten na implantatie ernstige complicaties, en sommige groepen hebben weinig aan het apparaatje.

Volgens het Isala-ziekenhuis zijn de verdachte cardiologen betrokken bij het bedrijf Diagram, dat het ziekenhuis helpt met wetenschappelijk onderzoek. Het ziekenhuis kijkt nu kritisch naar al deze onderzoeken. Daarbij kwam eind september boven water dat patiënten in het kader van een studie een bloedverdunner kregen, zonder dat hun eigen cardioloog daarvan op de hoogte was. De behandelend cardiologen bekijken nu alsnog of de patiënten dit middel wel nodig hebben.

Hoe voorkomt de zorg dat artsen zich schuldig maken aan corruptie?

Er gaat vaak geld van fabrikanten van medische hulpmiddelen naar artsen en ziekenhuizen, en dat mag ook. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek, of sponsoring van lunches of koffie op symposia. Volgens de wet mag er in elk geval geen sprake zijn van ‘gunstbetoon’: artsen moeten niet iets doen of nalaten vanwege die bijdragen.

De medische sector legt zichzelf aanvullende regels op. Zo is er de Gedragscode Medische Hulpmiddelen, waarin maximumbedragen staan. Ook staat daarin dat specialisten hun ziekenhuis toestemming moeten vragen voor ze geld aannemen van bedrijven.

De NOS meldde vorige maand dat dit in de praktijk vaak niet gebeurt. Uit het NOS-onderzoek blijkt dat met name cardiologen in meerdere ziekenhuizen grote bedragen krijgen vanuit de medische industrie: geld dat gestort wordt op eigen bv’s en in stichtingen, regelmatig buiten het zicht van de ziekenhuizen.

Betalingen moeten volgens de verschillende gedragscodes worden gemeld bij het Transparantie Register Zorg. Vorig jaar werd daar voor een totaalbedrag van 83 miljoen euro gemeld. Dat bedrag stijgt: volgens Henk Bakker, voorzitter van de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen, is dat een teken dat artsen en fabrikanten steeds transparanter zijn.

Werkt zelfregulering van artsen voldoende?

Uit de Isala-zaak en het NOS-onderzoek blijkt volgens Bakker dat de naleving van de code ‘strakker’ moet. Artsen en de industrie moeten hun afspraken nog beter melden bij ziekenhuisbesturen, zodat die kunnen voorkomen dat er gunstbetoon plaatsvindt. “Het is reden om interne procedures aan te scherpen”, zegt hij. Volgens hem is er bij ziekenhuisbesturen nu een ‘sense of urgency’: een gevoel dat dit echt beter moet.

Ziekenhuizen zijn daarbij wel afhankelijk van de medewerking-specialisten. Toch staan ziekenhuizen niet met lege handen: zij kunnen bijvoorbeeld de jaarrekeningen van de eigen bedrijven van specialisten opvragen, om in kaart te brengen hoe geldstromen verlopen, suggereert Bakker. In hoeverre ziekenhuizen dit doen, weet hij niet.

Bakker vindt strengere wetgeving vooralsnog niet nodig. “Ik vind dat we ons eerst maximaal moeten inspannen voor deze gedragscode.”

Het Zwolse Isala-ziekenhuis hult zich in stilzwijgen over de oplopende wachtlijsten in de hartzorg. Het ziekenhuis probeert ondertussen vooral de poliklinische zorg overeind te houden.