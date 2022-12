Wat is er leuk aan folie achter de radiator plakken?

Het pakketje met ­radiatorfolie liet ik vijf dagen bij het pakketpunt liggen. Daarna lag het zeker twee weken op tafel. Er zijn klussen waar je geen zin in hebt. In het geval van mijn vader zijn dat: alle klussen. (Om die reden erfde ik pre-mortem al zijn gereedschap.) In mijn geval zijn het klussen waarbij er niets ontstaat en/of waarbij het resultaat niet zichtbaar is. Wat is er leuk aan iets achter de radiator plakken? Geen eer aan te behalen.

Volgens Aristoteles is een gematigde eerzucht op zijn tijd moreel in orde en dus verplaatste ik het pakketje naar de vensterbank (achter het gordijn) en ging ik iets anders doen. Dat is nu anderhalve maand geleden.

Ondertussen komt de temperatuur in mijn woonkamer zonder die te verwarmen overdag niet meer boven de 16 graden uit. Tijd voor actie. Ik haalde de folie onder een stapel boeken vandaan en legde het weer op ­tafel. Nu ligt het hier naast me.

Warmte sijpelt weg

‘Quick and easy install’ belooft de verpakking. ‘Bespaart 10m³ gas per m²’ belooft de website van de verkoper. Die belofte gaat vergezeld van beelden, gemaakt met warmtecamera’s. Elke minuut dat de folie niet achter mijn radiator zit, sijpelt er warmte weg via de buitenmuur, dat is duidelijk. Waar wacht ik op? Eerst nog even dit: de ver­koper noemt dit ‘het perfecte duurzame kerstcadeau’. Als er morgen een pak radiatorfolie voor je onder de boom ligt, weet je aan wie je dat te danken hebt.

Beeld Merel Kamp

Tips bij het aanbrengen van de folie Je hebt nodig: een rolmaat, een schaar, een stift en een liniaal – hoe langer hoe beter, binnen de grenzen van het praktische. Werk op de vloer. Samen met het uitblijven van zichtbaar resultaat, maakt dat deze klus een echte oefening in nederigheid. Er zijn verschillende soorten ­radiatorfolie. Ik koos voor de dunne die je bevestigt met magnetische tape, dat leek me het handigst. Er bestaat ook een variant met losse magneetjes, dat leek me gedoe. Dit was ook gedoe, hoor, maar net iets minder, denk ik. Over het beplakken van één radiator van ca. 2,6 ­meter lang deed ik 45 minuten. Maar laat ik hier direct benadrukken: het is geen wedstrijd. Meet de radiator op. Teken af op het folie en knip op maat. Een goede schaar glijdt door het materiaal. Maak de op maat geknipte strook folie met koelkastmagneten tijdelijk vast op de bovenzijde van de radiator. Markeer aldaar de bevestigingsbeugels van de radiator op het folie. Knip voor de beugels sleuven. Plak de magneettape op het ­folie. Doe dat rustig! Haal niet direct de hele beschermende strip van de plakkende kant. Houd met links het folie vlak en duw de tape aan, terwijl je met duim en wijsvinger van de rechterhand de tape richt en simultaan met middel- en ringvinger een stukje van de beschermende strip verwijdert. Til op en ­bevestig achter de radiator. Wie redelijk precies heeft gewerkt, ziet niets om trots op te zijn.