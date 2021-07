‘Wanneer komen jullie?’ De kinderen van deze vader wachten al maanden op hun visum voor gezinshereniging

Vijf kleine kinderen wachten al maanden in Syrië op een afspraak om hun inreisvisum voor Nederland op te halen. In het AZC in Dronten toont hun vader zijn wanhoop.

Halverwege het gesprek staat de man op en laat zien hoe zijn spijkerbroek veel te wijd is geworden. Tien kilo is hij afgevallen. Van de stress en de constante zorgen. De vijftigjarige Syriër vluchtte in juli vorig jaar met zijn zwangere vrouw naar Nederland, zijn vijf oudste kinderen moest hij achterlaten bij zijn moeder in Raqqa.

Zijn vier zonen en een dochter, de oudste 14 en de jongste 6, mogen naar Nederland komen. De aanvraag voor gezinshereniging werd op 1 april goedgekeurd, dat is het probleem niet. Maar drie maanden later is het nog altijd niet gelukt een afspraak te maken bij de ambassade in de Libanese hoofdstad Beiroet om de benodigde inreisvisa voor de kinderen op te halen. Zijn kinderen zitten tussen de ruim 1900 vluchtelingen die lang moeten wachten. Door omstandigheden is de wachttijd voor het ophalen van een visum in Beiroet flink opgelopen, meldt Trouw zaterdag.

Op zichzelf aangewezen in Raqqa

De tijd dringt want de moeder van de man, de oma die voor haar kleinkinderen zorgde, ligt in het ziekenhuis. De vijf zijn alleen in Raqqa, met af en toe hulp van een buurvrouw. “Maar zij heeft zelf ook drie kinderen en kan niet voor hen zorgen, ook niet financieel”, zegt de man. Zijn bril gaat af, zijn handen veegt hij over zijn gezicht, zijn schouders hangen.

Onder zijn arm draagt de man een foto van zijn kinderen, die hij zorgvuldig naast zich neerzet tijdens het gesprek. Een groepje van vijf, lachende jongens en een meisje in het groen. De oudste wil later een eigen bedrijf, vertelt zijn vader. Zijn jongste zoon houdt van schaken. “Hij heeft mij al een paar keer verslagen.” Een kleine glimlach.

Voor hem ligt een papier waar hij aantekeningen op maakt. De krant heet ‘Trouw’ schrijft hij op. Naast het papier ligt een pakje papieren zakdoekjes.

Een urgent verhaal

‘Prettig kennis te maken’, zegt hij. Via Google Translate zoekt hij op wat hij wil zeggen: zijn verhaal is ‘urgent’. Hij laat het woord zien. Het gesprek gaat verder via de tolkentelefoon, waar een tolk aan de andere kant van de lijn het Nederlands vertaalt in Arabisch en andersom.

Drie keer stuurde hij met Vluchtelingenwerk een mail naar de Nederlandse ambassade met de vraag of zijn kinderen voorrang kunnen krijgen omdat hun oma in het ziekenhuis ligt en het er niet naar uitziet dat ze snel, of überhaupt ooit, weer beter wordt. Geen antwoord. “Ik kan je de mails laten zien”, zegt hij. “Ik ben eerlijk, echt. Ik hoor niets van de ambassade. Helemaal niets.”

Hij is doodsbang dat zijn kinderen ontvoerd worden, dat ze in handen vallen van orgaanhandelaren, er een eis voor losgeld komt of een bericht dat zijn dochter is verkracht. “Ik zit in een een hel. Het hellevuur. Mijn oudste zoon voelt een grote verantwoordelijkheid, veel te groot voor zijn leeftijd. Hij is al twee keer bij een psychiater geweest.” Als hij zijn kinderen belt is het huilen. Heel veel huilen. “Ze vragen alleen maar: wanneer komen jullie ons ophalen?”

De ambassade kan nu afspraken maken voor inreisvisa die begin februari zijn toegekend. De kans is aanwezig, vreest Vluchtelingenwerk, dat het niet binnen de vereiste negen maanden gaat lukken. Hij probeert kalm te blijven, zegt de man, en voor iedereen te zorgen. “Ik ben dokter, ik hou mezelf in de gaten. Maar ik ben bang dat ik een hartaanval krijg van de stress, of een hersenbloeding.”

Vanwege de veiligheid van zijn kinderen wil de man niet met zijn naam in de krant. Zijn volledige naam en contactgegevens zijn bekend bij de hoofdredactie.

