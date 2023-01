Waarom Poolse supermarkten werden opgeblazen, blijft onduidelijk

Naar het motief blijft justitie gissen. De vijf verdachten houden de kaken op elkaar, ook in de rechtbank van Schiphol lieten zij niets los over de persoon die hen rond de jaarwisseling van 2020 op 2021 ronselde voor een reeks ontploffingen bij Poolse supermarkten. Met explosieven werden er in een korte periode tot vijf keer toe ravages aangericht in winkels, onder meer in Tilburg, Heeswijk-Dinther en Beverwijk.

“Dit soort aanslagen zagen wij nog nooit in Nederland”, zo stelde de officier van justitie, die donderdag celstraffen tot negen jaar eiste. Met name de enorme schade en angst die de vijf twintigers veroorzaakten, rekent het Openbaar Ministerie het groepje aan. Hele gevels werden opgeblazen, woningen raakten zwartgeblakerd en een 88-jarige vrouw uit Aalsmeer belandde in het ziekenhuis. Justitie hoopt dat het vijftal zal opdraaien voor zo’n 500.000 euro aan oplapkosten.

De werkwijze was telkens hetzelfde

“Het schijnbare gemak waarmee de verdachten toesloegen is angstaanjagend. De wetenschap van de gevolgen weerhield hen er niet van om nogmaals toe te slaan. En dat voor een paar duizend euro.” De beloofde beloning stellen enkele verdachten nooit te hebben gezien, niet eens een cent. “Dus je hebt drie keer een supermarkt opgeblazen, maar dat geld heb je maar laten zitten?”, vroeg justitie de 21-jarige Hyron A. “Ja, mevrouw.”

A., een tengere gestalte wiens moeder ook aanwezig was in de zittingszaal, zegt pas een paar dagen voor de eerste aanslag te horen hebben gekregen wat er precies van hem verwacht werd. “Omdat het niet de bedoeling was dat er gewonden zouden vallen, heb ik het gedaan.” Hij werd ’s nachts opgehaald, waarna een man hem en een van zijn medeverdachten uitlegde wat ze moesten doen: een ruit inslaan, een jerrycan met benzine tegen de gevel plaatsen en op afstand een explosief tot ontploffing brengen.

Voor A. is het OM het mildst, tegen hem is zestien maanden jeugddetentie geëist. De twintiger heeft spijt betuigd voor zijn daden. Na die eerste aanslag in Aalsmeer, durfde hij geen nee te zeggen tegen het opblazen van nog twee winkels in Beverwijk en Tilburg. “Er is grote druk opgelegd”, zo legde hij de rechter uit.

Geronseld via chatgroepen met de naam ‘snel geld verdienen’

De verdachten zeggen te zijn benaderd op Telegram en Snapchat. Via chatgroepen met namen als ‘snel geld verdienen’ tekenden ze in op de klussen. Justitie vermoedt dat een professionele organisatie achter de aanslagen zit. “Er stonden chauffeurs klaar. Explosieve constructies waren in gereedheid gebracht. Vervolgens waren er binnen enkele weken vijf aanslagen. Zo’n reeks kan niet worden uitgevoerd zonder plan.”

Al vormt de opdrachtgever nog altijd een vraagteken, het OM heeft wel een vermoeden wie de tussenpersoon is die de mannen aanstuurde. Op camerabeelden is te zien dat Desharo W. aan twee verdachten instructies geeft bij een kofferbak van een auto in Aalsmeer. Eind vorige maand kreeg W. 26 jaar cel voor de vergismoord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy in Beuningen. Justitie beslist op een later moment over eventuele vervolging in de zaak rond de Poolse supermarkten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

