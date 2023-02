Waarom het juist goed nieuws is als je een molshoop in de tuin hebt

Wie een molshoop op zijn of haar gazon aantreft mag glunderen van trots. “Het is één groot compliment”, zegt Anne Bus van de Zoogdiervereniging. “Een mol in de tuin bewijst dat de grond voedzaam is en wormen bevat. Het dier woelt de boel om, zodat de aarde meer zuurstof krijgt en nog vruchtbaarder wordt.”

Dus: heb eerbied voor de molshoop, zegt Bus. “Gooi ze niet dicht. Tel ze liever”, is haar oproep. De Zoogdiervereniging roept komend weekend uit tot Nationale Mollentelling.

Iedereen die het ‘zwarte, fluweelzachte zoogdier’ of een bijbehorende hoop signaleert kan dat melden op telmee.nl en tuintelling.nl. Liggen er erg veel hopen, schat dan hoeveel het er zijn, tipt de organisatie.

De mol heeft geen goed imago

“Met deze landelijke telling willen we de mol in het zonnetje zetten”, zegt Bus. Het dier heeft volgens haar onterecht een slecht imago, als geniepige infiltrant.

Het tv-programma Wie is de Mol? bevestigt dat vooroordeel, volgens Bus. “De mol is de slechterik. Dat draagt niet bij aan een goed imago, hè?”

De Nationale Mollentelling vindt in februari plaats, omdat het dan paartijd is. Bus: “Mannetjes gaan op vrouwenjacht.”

Toch blijft de kans piepklein dat deelnemers behalve hopen ook mollen spotten. “In juni en juli is die kans groter. De jonkies worden dan uit huis geschopt. Ze moeten een eigen woning zoeken, want de mol leeft solitair.”

Waar is de mol? De mollenstand lijdt onder klimaatverandering - en dat is géén goed nieuws

Mollen lijden onder extremer weer, als gevolg van klimaatverandering. Door de toenemende droogte moeten mollen zich dieper de bodem ingraven, bleek vorig jaar, om aan wormen te komen.